IAEA yêu cầu làm rõ thông tin lãnh đạo nhà máy Zaporizhzhia bị bắt

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 1/10 đề nghị phía Nga làm rõ thông tin người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị bắt giữ, theo Reuters.

Một binh sĩ có quân phục mang cờ Nga canh gác nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm 4/8. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã liên hệ với giới chức Nga và đề nghị làm rõ”, một người phát ngôn của IAEA tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, công ty năng lượng nguyên tử nhà nước Ukraine Energoatom tuyên bố các binh sĩ Nga đã bắt giữ người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Ihor Murashov.

Theo phía Ukraine, ông Murashov bị bắt giữ khi đang trên đường từ nhà máy đến thị trấn Enerhodar gần đó vào khoảng 16h ngày 30/9 (giờ địa phương).

“Ông ấy bị đưa ra khỏi xe, bịt mắt và đưa đến địa điểm chưa xác định”, ông Petro Kotin, người đứng đầu Energoatom, viết trên Telegram. Ông cũng cho biết phía Ukraine chưa có thêm thông tin về số phận ông Murashov.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận công khai về vụ việc.

Phía Ukraine cho biết họ đã kêu gọi ông Rafael Grossi, người đứng đầu IAEA, làm “mọi việc có thể” để giúp ông Murashov được trả tự do lập tức.

Nhà máy Zaporizhzhia - cơ sở sản xuất điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - bị Nga chiếm giữ từ những ngày đầu phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Với vị trí gần chiến tuyến, khu vực gần nhà máy đã nhiều lần bị pháo kích trong những tháng qua, dấy lên lo ngại về một sự cố hạt nhân.

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy.

Ông Kotin tuyên bố ông Murashov “có trách nhiệm chính và riêng biệt với sự an toàn hạt nhân và phóng xạ” của nhà máy, do đó vụ bắt giữ gây nguy hại đến hoạt động an toàn của cơ sở điện hạt nhân này.