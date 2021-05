Ðịa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bảo mật đề thi như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được giao cho các địa phương tổ chức, đề thi sẽ do địa phương in sao, vận chuyển đến từng điểm thi. Việc in sao đề được tổ chức khép kín, bảo mật.

Theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc in sao đề phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy.

Các thành viên tham gia làm đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc trưởng ban In sao đề thi thì các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, ghi âm dưới sự giám sát của bảo vệ, công an.

Danh sách người tham gia làm đề thi phải được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi. Người làm việc trong khu vực cách ly phải đeo phù hiệu và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Ðề thi lỗi được cắt nhỏ và lưu trữ cho đến khi kỳ thi kết thúc. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Phong bì (túi) chứa đề thi để vận chuyển và bàn giao đề thi từ nơi làm đề thi đến Ban chỉ đạo cấp quốc gia, các hội đồng thi,điểm thi phải được làm bằng giấy đủ độ bền, kín, tối màu và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn, dấu niêm phong; nội dung in trên túi phải theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Toàn bộ quá trình vận chuyển và bàn giao đề thi phải được công an giám sát; các túi chứa đề thi phải được đựng trong các thùng có khoá và được niêm phong; phải lập biên bản về quá trình giao nhận, vận chuyển. Máy móc, thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, cũng chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Ban in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi bắt đầu tổ chức mở niêm phong túi đề thi gốc đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Quy trình in sao đề thi được thực hiện theo quy trình đọc soát đề thi gốc, kiểm tra kỹ bản in sao thử, so sánh với bản đề thi gốc trước khi in sao.

Trường hợp phát hiện sai sót hoặc có nội dung còn nghi vấn trong đề thi gốc, phải báo cáo ngay với chủ tịch Hội đồng thi để đề nghị Ban chỉ đạo cấp quốc gia xử lý.

Số lượng đề thi cũng được ban in sao tính toán chính xác số lượng thí sinh từng phòng thi để in đảm bảo không thiếu, không thừa đề thi.

Có nơi dùng máy bay vận chuyển đề thi

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết địa phương đã chuẩn bị hết máy móc, địa điểm, lực lượng cho việc in sao đề thi.

Do lượng thí sinh năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng 1.000 em, nên địa phương thành lập thêm một tổ giao nhận đề thi, một điểm thi dự phòng. Như mọi năm, việc in sao đề thi sẽ được thực hiện tại một địa điểm với 3 vòng bảo mật.

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc môn thi cuối cùng, các thành viên trong ban in sao đề sẽ được “thả". Từng có mặt tại khu vực in sao đề thi của Hà Nội, chứng kiến giây phút các thành viên được ra ngoài sau nhiều ngày bị “nhốt”, phóng viên ghi nhận, trong phòng in sao đề, tất cả rác cũng được lưu trữ. Toàn bộ giấy, đề in hỏng đều được cắt nhỏ, lưu trữ trong các hộp giấy.

Theo ông Trung, năm nay, do tình hình dịch Covid-19, lực lượng làm nhiệm vụ in sao đề thi sẽ bị “nhốt” khoảng 2 tuần, do đó, trước khi vào khu cách ly, toàn bộ lực lượng sẽ được xét nghiệm Covid-19. Khi có kết quả âm tính, các thành viên mới vào khu vực thực hiện in sao đề.

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có biển đảo, nên hàng năm thuê máy bay vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, chuyển bài làm thí sinh từ đảo về đất liền.

Với địa điểm ở đất liền, đề thi ngày nào sẽ vận chuyển ngày đó, nhưng ở đảo, đề thi được chuyển một lần để tiết kiệm.

Ông Trung cho rằng cách làm như vậy đảm bảo an toàn và thuận lợi hơn đưa đề ra đảo in sao, vì việc in sao phải đảm bảo quy trình bảo mật cách ly 3 vòng với các lực lượng liên quan.

Năm nay, Sở GD&ĐT Bình Thuận trình phương án thuê máy bay vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quý để tạo thuận lợi cho học sinh thi tốt nghiệp THPT tại chỗ.

Những năm trước, học sinh ở đảo Phú Quý phải vào đất liền dự thi. Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận, ông Phan Đoàn Thái, cho biết từ đảo vào đất liền cách 58 hải lý, nếu đi tàu hết 3-4 giờ.

Những năm trước, nếu thí sinh không vào đất liền sớm hoặc mưa bão, tàu không chạy, thí sinh sẽ không đến được điểm thi. Do đó, để tạo thuận lợi cho thí sinh, việc tổ chức điểm thi tại huyện đảo là cần thiết và phương án vận chuyển đề thi cũng được tính toán hợp lý nhằm đảm bảo an toàn.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã chuẩn bị tất cả các phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, việc in sao, vận chuyển đề thi được chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt, những điểm thi xa nhất như ở huyện Kỳ Sơn, Quế Phong cách trung tâm thành phố gần 300 km, việc vận chuyển đề thi được tính toán kỹ từ giờ giấc đến lực lượng an ninh bảo vệ để đề thi đến được điểm thi an toàn.

Theo quy chế thi, khi giao đề thi về địa phương, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.