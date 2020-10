Hyundai Santa Fe dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ trong tháng 9

Hyundai Santa Fe tiếp tục là mẫu SUV 7 chỗ có doanh số cao nhất trong tháng 9 với 1.491 xe được bán ra.

Trong tháng 9, thị trường ôtô có dấu hiệu khởi sắc, doanh số của các mẫu SUV 7 chỗ cũng được cải thiện đáng kể so với tháng trước đó. Hyundai Santa Fe tiếp tục dẫn đầu phân khúc, xếp sau là VinFast Lux SA2.0.

Doanh số của các mẫu SUV 7 chỗ trong tháng 9/2020.

1. Hyundai Santa Fe: 1.491 xe

Kết thúc tháng Ngâu, nhu cầu mua xe bắt đầu tăng cao. Ba tháng cuối năm là "thời điểm vàng" để các mẫu xe cải thiện doanh số. Trong tháng 9, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 1.491 xe, tăng 779 xe so với tháng 8, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu trong nhóm SUV 7 chỗ. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí cao nhất trong phân khúc.

Thế hệ mới của Hyundai Santa Fe ra mắt tại Việt Nam từ đầu năm 2019. Thiết kế hiện đại và công nghệ cải tiến là những điểm giúp Santa Fe lấy được lòng khách hàng, bên cạnh đó mẫu xe này cũng được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước. Hyundai Santa Fe đang được phân phối với 6 phiên bản, đi kèm mức giá từ 995 triệu đến 1,245 tỷ đồng .

2. VinFast Lux SA2.0: 1.307 xe

Bám sát Santa Fe là VinFast Lux SA2.0. Trong tháng 9, có tổng cộng 1.307 chiếc Lux SA2.0 được bán ra. Xét trên toàn thị trường, mẫu SUV 7 chỗ này đứng thứ 9 trên 10 mẫu xe ăn khách nhất tháng. Với việc áp dụng những chương trình giảm giá 50-150 triệu đồng trong tháng 9 và ưu đãi lệ phí trước bạ 50%, doanh số của VinFast Lux SA2.0 tăng gần 1.000 xe so với tháng 8.

Chương trình giảm giá tiếp tục được VinFast duy trì trong tháng 10. Cụ thể, Lux SA2.0 phiên bản cao cấp màu xám hoặc bạc được giảm 50 triệu đồng. Phiên bản nâng cao giảm giá 100 triệu đồng cho mọi màu sơn. Trong khi đó, Lux SA2.0 tiêu chuẩn giảm 150 triệu đồng cho mọi màu sơn. Đây được xem là biện pháp để tăng tính cạnh tranh cho mẫu SUV này, khi giai đoạn cuối năm là thời điểm nhu cầu mua xe tăng cao.

3. Ford Everest: 652 xe

So với các đối thủ kể trên, Ford Everest có chút bất lợi khi không nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp. Tuy nhiên, giống với mặt bằng chung, doanh số của Ford Everest cũng có sự tăng trưởng trong tháng 9, đạt 652 xe, tăng 240 xe so với tháng trước đó.

Để kích cầu, Ford đã hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ lắp ráp nội địa. Sau khi trừ thẳng vào giá bán, Ford Everest được giảm giá 20-75 triệu đồng.

Cụ thể, giá bán của 2 phiên bản Everest Titanium 2.0L AT 4WD và 2.0L AT 4x2 giảm 20 triệu đồng. Everest Trend 2.0L AT 4x2 giảm 50 triệu đồng. Trong khi đó, 2 phiên bản Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 và 2.0L MT 4x2 giảm 75 triệu đồng.

4. Mazda CX-8: 558 xe

So với tháng trước, thứ hạng của Mazda CX-8 rơi 2 bậc, từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4. Trong tháng 9, mẫu SUV này đạt doanh số 558 xe, chỉ tăng 50 xe so với tháng trước đó.

Từ tháng 7, mẫu SUV Nhật Bản đã được giảm giá niêm yết. Sau khi áp dụng mức giảm mới, 4 phiên bản của Mazda CX-8 có giá dao động từ 999 triệu đến 1,249 tỷ đồng .

Với việc Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento và Toyota Fortuner đã ra mắt phiên bản mới, mẫu xe này không còn là "gương mặt mới" trên thị trường như trước.

5. Toyota Fortuner: 553 xe

Xếp ở vị trí thứ 5 là Toyota Fortuner. Kể từ tháng 5/2020, Toyota Fortuner đã đánh mất vị thế "ông trùm" phân khúc SUV 7 chỗ vào tay Hyundai Santa Fe. Trong tháng 9, doanh số của mẫu xe này đạt 553 xe, tăng 149 xe so với tháng 8.

Cũng giữa tháng 9, model nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Fortuner đã được ra mắt tại Việt Nam. Xe được phân phối với 7 phiên bản, có giá từ 995 triệu đồng đến 1,434 tỷ đồng .

Đáng chú ý là sự bổ sung 2 phiên bản cao cấp Legender để thay thế cho phiên bản TRD Sportivo. So với model cũ, Fortuner 2021 có khoảng giá rộng hơn. Ở đời xe trước, Toyota Việt Nam phân phối Fortuner với mức giá từ 1,033 tỷ đến 1,354 tỷ đồng .

6. Kia Sorento: 116 xe

Doanh số của Kia Sorento đạt 116 xe, tăng 13 xe so với tháng 8. Tương tự Toyota Fortuner, thế hệ mới của Kia Sorento đã ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 9. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường đầu tiên nhận được Sorento 2021. Thaco đã phân phối Sorento thế hệ thứ 2 trong suốt 7 năm và bỏ qua thế hệ thứ 3. Người dùng Việt vì vậy đã phải chờ đợi rất lâu cho phiên bản nâng cấp này.

So với thế hệ cũ, Sorento 2021 sở hữu diện mạo đậm chất SUV hơn. Kia Sorento được phân phối với 7 phiên bản. Trong đó, 4 phiên bản động cơ diesel có giá 1,079-1,349 tỷ, 3 phiên bản động cơ xăng có giá 1,099- 1,299 tỷ đồng .

Với ngoại hình bắt mắt, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn được cải thiện hơn trước, Kia Sorento trở nên tiềm năng hơn và hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn trong phân khúc giai đoạn cuối năm.

7. Mitsubishi Pajero Sport: 109 xe

Doanh số của Mitsubishi Pajero Sport trong tháng 9 đạt 109 xe, tăng gần 50% so với tháng trước. Tuy nhiên mức doanh số này vẫn rất èo uột và chưa thể đưa mẫu xe này lên nửa trên bảng xếp hạng trong phân khúc SUV 7 chỗ. Thế hệ cũ của Mitsubishi Pajero Sport được phân phối với 4 phiên bản, đi kèm mức giá từ 888 triệu đến 1,1 tỷ đồng .

Sang đầu tháng 10, Mitsubishi đã chính thức giới thiệu thế hệ nâng cấp của mẫu xe này với những khác biệt về ngoại hình, đồng thời loại bỏ cấu hình động cơ xăng và động cơ diesel số sàn. Ở phiên bản mới, xe có 2 biến thể là Pajero Sport Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT, giá bán lần lượt 1,11 tỷ và 1,345 tỷ đồng .

So với khoảng giá ở phiên bản cũ (980 triệu đến 1,25 tỷ đồng ), Pajero Sport 2020 nay đắt hơn 95-130 triệu đồng. Xe vẫn được phân phối theo diện nhập khẩu từ Thái Lan nên sẽ không nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, với việc thay đổi toàn diện, Mitsubishi Pajero Sport sẽ khiến cuộc cạnh tranh trong nhóm SUV 7 chỗ hấp dẫn hơn.

8. Isuzu mu-X: 94 xe

Giống với mặt bằng chung, doanh số của Isuzu mu-X cũng có sự tăng trưởng trong tháng 9. Có tổng cộng 94 chiếc mu-X được bán ra, cao hơn tháng trước 64 xe. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn nằm ở vị trí "đội sổ" trong phân khúc.

So với những đối thủ kể trên, thiết kế của Isuzu mu-X không quá ấn tượng, nội thất thô sơ và trang bị tiện nghi, an toàn chỉ ở mức cơ bản. Điều này khiến Isuzu mu-X vẫn chật vật tìm chỗ đứng trong lòng người dùng dù đã xuất hiện trên thị trường được 3 năm.

Isuzu mu-X hiện là mẫu SUV cỡ trung 7 chỗ có giá bán rẻ nhất phân khúc. Cụ thể, các phiên bản mu-X B7, Prestige và Limited lần lượt được niêm yết với giá 779 triệu, 930 triệu và 999 triệu đồng.