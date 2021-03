Hyundai Palisade được ra mắt tại Triển lãm Bangkok 2021

Những công nghệ nổi bật có trên Hyundai Palisade gồm hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, với cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống Stop and Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảm biến lùi, tránh va chạm trước, phát hiện người đi bộ hoặc xe đạp. Ngoài ra, mẫu SUV còn được trang bị hệ thống hỗ trợ thoát hiểm an toàn, cảnh báo áp suất lốp...