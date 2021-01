Hyundai Kona bán chạy nhất nhóm SUV hạng B trong năm 2020

Hyundai Kona là mẫu SUV hạng B có doanh số cao nhất trong năm 2020. Bám sát phía sau là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross, dù 2 mẫu xe này được ra mắt ở thời điểm nửa cuối năm.

SUV hạng B được dự đoán là phân khúc giàu tính cạnh tranh trong năm 2021. Nửa cuối năm 2020, nhóm xe này chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 2 "tân binh" Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Hyundai Kona. Dù Kona vẫn giữ được ngôi vị dẫn đầu doanh số, nhưng Kia Seltos và Toyota Corolla Cross đang có được sức hút lớn với khách hàng Việt.

Doanh số các mẫu SUV hạng B tại Việt Nam. Đơn vị: chiếc.

1. Hyundai Kona: 7.863 xe

Kết thúc năm 2020, Hyundai Kona đạt doanh số 7.863 xe. So với năm 2019, doanh số Kona tăng 769 xe, mức tăng trưởng đạt 9,7%. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2020, Kona đã xuất hiện 2 đối thủ khá sừng sỏ là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross.

Trong 4 tháng cuối năm, Hyundai Kona đều chấp nhận xếp sau 2 đối thủ Kia Seltos và Toyota Corolla Cross về doanh số. Nếu 2 "tân binh" này được ra mắt sớm hơn, rất có thể Hyundai Kona khó lòng kết thúc năm 2020 với vị thế dẫn đầu.

So với 2 đối thủ kể trên, thiết kế của Hyundai Kona không còn mới mẻ. Sau hơn 2 năm ra mắt tại Việt Nam, Hyundai Kona chưa nhận được đợt nâng cấp nào. Mẫu xe Hàn Quốc vẫn có 3 phiên bản với tùy chọn động cơ 2.0L hoặc động cơ tăng áp 1.6L. Xe có mức giá đề xuất 636-750 triệu đồng và được sản xuất trong nước.

Mức chênh lệch doanh số trong năm 2020 giữa Kona và Kia Seltos là 1.798 xe, và 1.947 xe so với Toyota Corolla Cross. Trong khi Kia Seltos chỉ mới xuất hiện trên thị trường từ tháng 9 và Toyota Corolla Cross được ra mắt hồi tháng 8. Không loại trừ khả năng Hyundai Kona sẽ bị Kia Seltos và Toyota Corolla Cross vượt mặt trong năm 2021 nếu không sớm cải tiến mẫu mã.

2. Kia Seltos: 6.065 xe

Kia Seltos được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 7/2020 và chính thức bán ra vào tháng 9. Chỉ trong vỏn vẹn 4 tháng cuối năm, mẫu xe này đã đạt doanh số 6.065 xe.

Thành công của Kia Seltos đã được dự đoán từ trước, sự quan tâm dành cho mẫu xe này rất lớn ngay tại thời điểm ra mắt. Thời gian qua, tân binh Hàn Quốc thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng do nhu cầu cao của thị trường.

Dấu ấn của Kia Seltos là 3 tháng dẫn đầu doanh số trong phân khúc SUV hạng B. Mẫu xe này cùng với Toyota Corolla Cross đã "loại" Hyundai Kona trong giai đoạn cuối năm và tạo thành cuộc đua "song mã" gây cấn.

Kia Seltos được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt, đồng thời có giá bán khá cạnh tranh (599-719 triệu đồng). Kia Seltos được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.4L sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Hộp số theo xe là loại tự động 7 cấp ly hợp kép, dẫn động cầu trước và khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 9,8 giây.

3. Toyota Corolla Cross: 5.916 xe

Giống với Kia Seltos, Toyota Corolla Cross là "tân binh" trong phân khúc, xuất phát sau nhưng có sự bứt phá ấn tượng. Sau 5 tháng có mặt trên thị trường, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 5.916 xe, đứng thứ 3 trong nhóm SUV hạng B.

Điểm khác biệt của Toyota Corolla Cross được định vị nằm giữa nhóm xe hạng B và C. So với các đối thủ hạng B, kích thước của Corolla Cross lớn hơn, nhưng lại thấp hơn nhiều so với các mẫu hạng C. Giá bán của Toyota Corolla Cross cao nhất trong phân khúc (720-910 triệu đồng).

Bù lại, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tùy chọn động cơ hybrid. Thành công của Toyota Corolla Cross đến từ thiết kế trẻ trung, bắt mắt, lượng trang bị tiện nghi, an toàn nổi bật và mức giá bán đa dạng cho cả 3 phiên bản.

Toyota Corolla Cross được phân phối với 3 phiên bản, sử dụng động cơ xăng 1.8L (138 mã lực, 172 Nm) hoặc động cơ hybrid (72 mã lực, 142 Nm, đi kèm mô-tơ điện 53 mã lực, 163 Nm) và hộp số CVT.

4. Ford EcoSport: 2.813 xe

EcoSport kết thúc năm 2020 với doanh số chỉ 2.813 xe, thấp hơn năm 2019 đến 1.193 xe, tương ứng 29,8%. Mẫu xe này không mấy thành công trong năm 2020 do nhu cầu thị trường giảm, mẫu mã và trang bị của Ford EcoSport cũng dần tụt hậu so với các đối thủ.

Khi phân khúc có thêm những cái tên mới và nhanh chóng áp đảo về doanh số, Ford Việt Nam cũng đã ra mắt phiên bản nâng cấp Ford EcoSport 2020 hồi tháng 10 nhằm tăng sức cạnh tranh. Xe có giá bán 603-686 triệu đồng, thuộc top SUV hạng B có giá bán rẻ nhất.

Tuy nhiên, những nâng cấp trên Ford EcoSport chưa đủ để giúp chiếc SUV hạng B này có lại vị trí dẫn đầu. Điểm thay đổi lớn nhất trên EcoSport đời 2020 là việc xe đã được loại bỏ bánh dự phòng phía sau.

5. Honda HR-V: 1.712

Khi "tân binh" Peugeot 2008 chỉ mới xuất hiện hơn một tháng và chưa công bố số liệu bán hàng, Honda HR-V là mẫu xe "đội sổ" trong nhóm SUV hạng B. Đây cũng là vị trí quen thuộc của đại diện từ Nhật Bản qua các tháng.

Kết thúc năm 2020, chỉ có 1.712 chiếc Honda HR-V được bán ra thị trường. So với năm 2019, doanh số này giảm 988 xe, tương ứng 36,6%. Là mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, Honda HR-V không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, thiết kế không còn mới mẻ và giá bán cao khiến Honda HR-V chật vật trong việc tiếp cận người dùng.

Trước khi Toyota Corolla Cross xuất hiện, Honda HR-V là mẫu xe có giá cao nhất (786-817 triệu đồng). Trang bị trên xe cũng không vượt trội so với các đối thủ. Để tăng tính cạnh tranh, phiên bản nâng cấp của Honda HR-V đã được ra mắt từ tháng 9/2020.

Tuy nhiên, điều này cũng không giúp doanh số của Honda HR-V được cải thiện. Những nâng cấp trang bị trên Honda HR-V 2020 cũng không quá nổi bật, màn hình tăng kích thước 0,2 inch, từ 6,8 inch lên thành 7 inch, trong khi kiểu dáng bên ngoài và giá bán không thay đổi.