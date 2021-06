Hyundai Grand i10 và Kia Morning đuối sức trước VinFast Fadil

Hầu hết ôtô hạng A đều có doanh số giảm, riêng VinFast Fadil lại tăng thêm gần 20% doanh số.

Bước sang tháng 5, nhiều mẫu xe gặp khó khăn trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ở nhóm xe độ thị cỡ nhỏ, VinFast Fadil đi ngược với số đông khi có doanh số tăng so với tháng trước, đồng thời tiếp tục chiếm lấy "ngôi vương" của Hyundai Grand i10.

Dưới đây là doanh số của 3 mẫu xe hạng A bán chạy nhất tháng 5/2021.

1. VinFast Fadil: 1.868 xe

Có thể nói Fadil là một trong những số ít mẫu xe có doanh số tăng ở tháng 5, VinFast bán được 1.868 xe trong tháng này, tăng 309 xe so với tháng 4. Với mức tăng này, Fadil không chỉ đứng đầu nhóm xe hạng A mà còn vươn lên vị trí "vua doanh số" của tháng. Tổng 5 tháng đầu năm, VinFast đã giao đến tay khách hàng 7.575 xe Fadil.

Xe được trang bị động cơ 1.4L, sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128 Nm. So với các đối thủ cùng phân khúc, Fadil có lợi thế về sức mạnh cũng như nhiều trang bị hơn. Mẫu xe này hiện có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp.

Thành công của Fadil một phần đến từ các chương trình ưu đãi. VinFast Fadil hiện có giá khởi điểm 382,5 triệu đồng đối với khách hàng mua xe trả thẳng 100%, trong khi đó khách hàng mua trả góp cũng có thể lựa chọn khuyến mại miễn lãi suất 2 năm đầu hoặc thanh toán trước chỉ từ 56 triệu đồng.

2. Hyundai Grand i10: 953 xe

So với tháng trước, doanh số của Grand i10 bị giảm 259 xe, tương đương 21,3%. Với doanh số chưa đến 1.000 xe trong tháng này, có thể thấy Grand i10 đang bị "hụt hơi" trong cuộc chiến giành "ngôi vương" với VinFast Fadil. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, TC Motor đã bán được 5.364 xe Grand i10.

Điểm mạnh của Grand i10 trước những đối thủ khác là có thêm biến thể sedan bên cạnh biến thể hatchback, ngoài ra xe cũng có 2 tùy chọn động cơ là 1.0L và 1.2L. Khối động cơ 1.0L mạnh 66 mã lực và mô-men xoắn 94,1 Nm, động cơ 1.2L cho công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 119 Nm.

Hyundai Grand i10 hiện có giá niêm yết 350-415 triệu đồng đối với bản sedan, trong khi bản hatchback có giá 315-402 triệu đồng. Thực tế, giá bán của mẫu xe hạng A này ở các đại lý thường thấp hơn 10-15 triệu đồng.

3. Kia Morning: 305 xe

Sau khi tăng doanh số vào tháng rồi, Kia Morning lại quay đầu giảm ngược trở lại với mức giảm 118 xe. Việc giới thiệu thế hệ mới dường như không giúp mẫu xe này quay lại thời kỳ huy hoàng cách đây vài năm. Tổng kết 5 tháng đầu năm, Thaco đã giao đến tay khách hàng 2.012 xe Kia Morning.

Trước đây Morning là mẫu xe hạng A có giá rẻ nhất thị trường, chỉ từ 299 triệu đồng, tuy nhiên Morning thế hệ mới có mức giá tiệm cận 500 triệu đồng, nằm trong nhóm cao nhất phân khúc với VinFast Fadil. Việc thay đổi giá quá lớn khiến cho mẫu xe này không còn thu hút được nhóm người dùng phổ thông, có nhu cầu mua một chiếc xe đô thị với mức giá phải chăng.

Kia Morning thế hệ mới có 2 phiên bản là X-Line và GT-Line, thế hệ cũ vẫn được bán song song với 4 phiên bản là MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury. Giá bán của Kia Morning là 439 triệu đồng đối với thế hệ mới, từ 304-383 triệu đồng đối với thế hệ cũ.