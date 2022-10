Hyundai Elantra thế hệ mới có thể tăng giá, bắt đầu nhận cọc

Sự ra mắt của Elantra thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này vực dậy doanh số sau thời gian ảm đạm kéo dài nhiều tháng qua.

Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ chính thức trình làng thị trường Việt vào ngày 14/10. Ảnh: Hyundai.

Theo tìm hiểu của Zing, mẫu xe Elantra thế hệ mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tuần sau.

Nguồn tin từ các đại lý cho hay xe sẽ bắt đầu về hàng từ ngày 25/10. Đây cũng là thời điểm mà khách mua có nhu cầu có thể lái thử xe trước khi đưa ra quyết định đặt mua.

Về thời gian giao xe, đại lý chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể vì phụ thuộc vào phiên bản, màu xe và thứ tự đặt cọc. Ở thời điểm hiện tại nếu đặt cọc, nhân viên bán hàng cũng không yêu cầu khách hàng mua thêm gói phụ kiện để được nhận xe sớm.

“Ở thời điểm này anh vẫn có thể đặt cọc 5 triệu đồng để giữ chỗ và nhận các ưu đãi. Đến lúc xe về nếu không hài lòng bên đại lý sẽ hỗ trợ hoàn cọc”, nhân viên Hyundai cho biết.

Trước đó từ tháng 7, nhiều đại lý đã mở đặt cọc cho mẫu xe này với mức 10-15 triệu đồng.

Về giá dự kiến của Hyundai Elantra phiên bản mới, các đại lý cho biết vẫn chưa xác định được giá bán chính xác. Tuy nhiên nhiều tư vấn bán hàng tin rằng giá xe sẽ cao hơn thế hệ hiện tại khoảng 50-70 triệu đồng.

Hình ảnh Hyundai Elantra thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Đình Bảo.

Trao đổi với Zing, nhân viên bán hàng cho biết Elantra thế hệ mới sẽ được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm 1.6 AT tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0 AT và N-Line (1.6 Turbo). Như vậy khác với thế hệ hiện tại, Hyundai Elantra 2023 sẽ không còn tùy chọn số sàn.

Theo thông tin được rò rỉ, hai phiên bản 1.6 AT sẽ sử dụng động cơ Gamma, trong khi phiên bản 2.0 AT và 1.6 Turbo sẽ được Hyundai trang bị động cơ Smart Stream. Ngoài ra, toàn bộ 4 phiên bản của Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm N3, tương tự trên Kia Sorento.

Khách hàng quan tâm Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ có đến 6 lựa chọn cho màu sắc ngoại thất, bao gồm trắng, đỏ, đen, xám, ghi vàng và xanh dương.

Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ bao gồm 4 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu sắc. Ảnh: Đình Bảo.

Hyundai Elantra là cái tên quen mặt trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt, cạnh tranh cùng Mazda3, Kia K3, Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Nếu như trong tháng 8 vừa rồi, Mazda3 dẫn đầu phân khúc với doanh số 893 xe, thì Hyundai Elantra lại tuột về đáy bảng xếp hạng khi không bán được xe nào.

Lũy kế sau 8 tháng, doanh số Hyundai Elantra cũng chỉ đạt 1.363 xe, thấp nhất trong phân khúc.

Hyundai Elantra đang đuối sức trong phân khúc sedan hạng C Cơ cấu doanh số sedan hạng C sau 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Kia K3 Mazda3 Toyota Corolla Altis Honda Civic Hyundai Elantra Doanh số lũy kế xe 8520 6616 2264 1521 1363

Ở chiều hướng ngược lại, Kia K3 và Mazda3 vẫn cùng nhau duy trì thế so kè ở nhóm đầu phân khúc, với doanh số 8 tháng đầu năm lần lượt đạt 8.520 xe và 6.616 xe.

Mazda3 hiện có giá niêm yết trong khoảng 669-849 triệu đồng, còn Kia K3 được niêm yết ở mức 559-764 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Corolla Altis có khoảng giá 719-860 triệu đồng, còn Honda Civic đang được hãng phân phối ở tại Việt Nam với mức giá niêm yết 730-870 triệu đồng.