Hyundai Elantra N dính lỗi hộp số tại Mỹ

Ngoài mẫu xe này, đợt triệu hồi còn ảnh hưởng đến 7 mẫu xe khác thuộc liên doanh Hyundai - Kia với số lượng 122.000 chiếc.

Liên doanh Hyundai và Kia vừa quyết định triệu hồi 8 mẫu xe với tổng cộng hơn 122.000 chiếc tại Mỹ do lỗi ở hệ thống bơm dầu áp suất cao ở hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Lỗi có thể dẫn đến việc chuẩn đoán sai, khiến xe phát cảnh báo và hiển thị thông báo “dừng lại an toàn ngay lập tức” trên cụm đồng hồ. Sau 20-30 giây, hộp số sẽ ngắt các bánh răng truyền động, khiến động cơ dừng lại đột ngột, tăng nguy cơ va chạm.

Xác nhận với Carscoops, Hyundai đã xác nhận việc ngừng bán các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi lần này trước khi vấn đề được khắc phục, trong khi Kia vẫn chưa có thông báo ngừng bán hay không.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi đều được sản xuất từ từ ​​năm 2020 đến năm 2022, bao gồm Hyundai Santa Fe đời 2021-2022, Hyundai Sonata đời 2021-2022, Hyundai Veloster N đời 2021-2022, Hyundai Santa Cruz đời 2022, Hyundai Elantra N đời 2022, Hyundai Kona N đời 2022, Kia Sorento đời 2021-2022 và Kia K5 đời 2021-2023.

Tổng cộng, Hyundai phải triệu hồi 53.142 chiếc ở Mỹ và 8.719 chiếc ở Canada, trong khi Kia phải triệu hồi 69.038chiếc, mặc dù cả hai thương hiệu đều cho rằng lỗi này chỉ xuất hiện ở một phần nhỏ trong số xe bị ảnh hưởng.

Từ tháng 6/2021 đến ngày 26/9, Hyundai đã ghi nhận 229 sự cố liên quan đến những chiếc xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi lần này. May mắn là liên doanh Hyundai - Kia chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến lỗi này.

Các chủ sở hữu sẽ được yêu cầu mang xe đến đại lý gần nhất để được bảo dưỡng từ ngày 9/12. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra hộp số và thay thế bằng một hộp số mới không bị lỗi miễn phí.

Đa phần những mẫu xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này đều đang được phân phối tại Việt Nam. Mới nhất là Hyundai Elantra thế hệ mới, vốn vừa được ra mắt vào hôm qua (14/10) với 4 phiên bản, bao gồm 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT Đặc biệt, 2.0 AT Cao cấp và N-Line, cùng giá bán lần lượt 599 triệu, 669 triệu, 729 triệu và 799 triệu đồng.

Ngoại trừ phiên bản N-Line sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, 3 phiên bản còn lại đều dùng chung hộp số tự động 6 cấp, nên nhiều khả năng mẫu Elantra đang phân phối tại Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi tại Mỹ, vốn chỉ áp dụng cho những mẫu xe sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp. Đại lý Hyundai và Kia tại Việt Nam cũng chưa thông báo về việc triệu hồi những mẫu xe nằm trong danh sách trên.