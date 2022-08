Hyundai Creta bản cao nhất - sức mạnh vừa phải, phù hợp cho đô thị

Hyundai Creta Cao cấp có giá bán 730 triệu đồng, đắt hơn 60 triệu đồng so với bản giữa và 110 triệu đồng so với bản thấp nhất. Mức chênh lệch này đánh đổi với tiện nghi bên trong cũng như công nghệ an toàn. Creta Cao cấp cạnh tranh với Kia Seltos 1.6 Premium (729 triệu đồng), Peugeot 2008 Active (739 triệu đồng) hay Toyota Corolla Cross 1.8G (746 triệu đồng).