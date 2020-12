Hyundai Accent đời 2021 có gì khác biệt so với phiên bản cũ?

Hyundai Accent đời 2021 có ngoại hình bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. Không gian nội thất cũng được bổ sung trang bị.

Ngày 1/12, Hyundai Accent 2021 được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là model nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ Accent thứ năm. So với phiên bản tiền nhiệm, Accent 2021 có những nâng cấp ở thiết kế nội/ngoại thất và trang bị.

Ngoại hình năng động hơn

Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Hyundai Accent 2021 lại có thiết kế khác biệt so với phiên bản "tiền nhiệm". Ở phía trước, lưới tản nhiệt hình thang ngược được tạo hình góc cạnh và có kích cỡ lớn hơn, với họa tiết mắt lưới thay cho dạng thanh ngang.

Cụm đèn chiếu sáng chính được làm mới, vuốt ngược ra phía sau theo hình lưỡi liềm. Khu vực đèn sương mù được thu gọn hơn.

Tấm hướng gió được hạ thấp ở phần mui, thân xe với các chi tiết dập nổi và các đường dẫn khí động học. Bộ mâm hợp kim 5 chấu đơn thiết kế mới tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn, kích thước 15 inch.

Thiết kế đèn pha trên Hyundai Accent 2021 được nối liền với lưới tản nhiệt.

Trong khi đó, phần đuôi không có quá nhiều khác biệt so với đời trước. Đèn hậu vẫn mang thiết kế cũ, cản sau được sơn đen thay vì cùng màu ngoại thất như trước, tạo điểm nhấn cho đuôi xe.

Hyundai Accent 2021 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với đời cũ, Accent mới có chiều dài và chiều rộng không đổi, trong khi chiều cao tăng 10 mm.

Nếu Hyundai Accent 2018 sở hữu ngoại hình trung tính và cân đối, thì thế hệ mới của mẫu xe này lại mang đường nét trẻ trung và năng động hơn.

Hyundai Accent 2021 có ngoại hình năng động hơn phiên bản trước.

Nội thất được nâng cấp màn hình giải trí

Bước vào bên trong, nội thất Hyundai Accent 2021 vẫn có cách bố trí quen thuộc, tiếp tục áp dụng triết lý HMI (Human Machine Interface). Điểm nhấn nằm ở bảng táp-lô trung tâm với màn hình giải trí kích thước 8 inch đặt nổi, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Đây là xu hướng thiết kế mới, đã xuất hiện trên những mẫu xe được ra mắt gần đây. Trong khi thế hệ cũ có màn hình 7 inch đặt chìm vào táp-lô.

Cabin của Hyundai Accent 2021 có cách bố trí quen thuộc nhưng cao cấp hơn phiên bản cũ.

Hyundai Accent 2021 được trang bị bảng đồng hồ đo dạng kỹ thuật số hoàn toàn. Ở đời cũ, xe có đồng hồ dạng analog và một màn hình thông tin nhỏ ở giữa. Vô-lăng Accent 2021 được bọc da và tích hợp các phím điều khiển chức năng.

Tương tự phiên bản cũ, Accent 2021 có hệ thống giải trí hỗ trợ Bluetooth/USB/Radio/AUX, dàn âm thanh 6 loa. Ngoài ra, xe được trang bị tính năng khởi động từ xa thông minh. Khi xe đang khóa cửa, giữ nút khởi động trên chìa khóa 3 giây, động cơ sẽ được khởi động, đây là một nâng cấp đáng chú ý trên mẫu sedan hạng B này.

Phiên bản facelift của Hyundai Accent được nâng cấp trang bị và tiện nghi.

Hyundai Accent 2021 còn có điều hòa tự động, bản cao cấp có cửa sổ trời, cửa điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau điều khiển điện.

Động cơ và công nghệ an toàn không đổi

Phiên bản facelift của Hyundai Accent không có sự thay đổi trong động cơ cũng như trang bị an toàn. Sức mạnh của xe vẫn đến từ động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe vẫn có 2 tùy chọn hộp số là số sàn 6 cấp và tự động 6 cấp Shiftronic.

Danh sách trang bị an toàn của Hyundai Accent 2021 không thay đổi so với model 2018. Phiên bản Accent 1.4 AT Đặc biệt (bản cao nhất) vẫn có phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí.

Hyundai Accent 2021 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản là 1.4 MT tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT Đặc biệt cùng giá niêm yết lần lượt là 426,1 triệu, 472,1 triệu, 501,1 triệu và 542,1 triệu đồng. Giá bán này không đổi so với đời xe trước. Nhờ vậy, Accent 2021 tiếp tục là mẫu xe hạng B có giá bán dễ tiếp cận khi so sánh với Toyota Vios (470-570 triệu đồng), Honda City (529-599 triệu đồng) hay Mazda2 (479-619 triệu đồng).

Với những thay đổi về ngoại hình và trang bị, cũng như giá bán không đổi, Hyundai Accent 2021 được kỳ vọng sẽ giàu tính cạnh tranh hơn trong phân khúc sedan hạng B. Sau 10 tháng của năm 2020, Accent hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai, với 15.008 chiếc được bán ra. Mẫu xe này cũng thường xuyên nằm trong top xe ăn khách nhất các tháng.