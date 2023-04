Hyundai Accent 2023 ra mắt - rộng hơn Vios, có ADAS

Về kích thước, Hyundai Verna có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 mm, trục cơ sở 2.670 mm, dài hơn tất cả mẫu sedan hạng B đang bán tại Việt Nam. So với Hyundai Accent hiện hành, mẫu xe này dài hơn 152 mm, rộng hơn 25 mm. Kích thước này cũng vượt trội hơn đối thủ trực tiếp là Toyota Vios và chỉ thấp hơn một chút so với mẫu sedan hạng C Toyota Corolla Altis.