HyunA phủ nhận quay lại với Dawn

Theo SBS, vào ngày 8/1, HyunA đăng tải hình ảnh mới xỏ khuyên môi lên trang cá nhân. Chính vì bức ảnh này, nhiều cư dân mạng nghi ngờ cô nàng xỏ khuyên đôi với tình cũ Dawn. Cũng từ đây, tin đồn hàn gắn bùng nổ.

Tuy nhiên theo Newsis, vào ngày 10/1, phía HyunA lên tiếng phủ nhận với nội dung "Tin đồn tái hợp là không có thật". Họ cho biết hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau.

HyunA và Dawn, tiền bối và hậu bối cùng công ty, xác nhận hẹn hò vào năm 2018. Hai người bị công ty chủ quản Cube Entertainment sa thải và sau đó đầu quân cho P Nation của Psy nhưng cũng rời đi trong năm 2022.

Vào tháng 3/2022, khoảnh khắc Dawn cầu hôn HyunA bằng nhẫn kim cương làm dấy lên tin đồn cặp sao sắp kết hôn. Tuy nhiên, vào ngày 30/11/2022, họ tuyên bố chia tay. HyunA lúc bấy giờ cho biết: "Chúng tôi đã chia tay nhưng sẽ giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp tốt trong tương lai".

Mối quan hệ 6 năm kết thúc khiến người hâm mộ tiếc nuối. Lần gần nhất họ đứng chung sân khấu là tại lễ hội âm nhạc Geobugseom (Hàn Quốc) vào cuối tháng 8 năm ngoái. Khi nữ ca sĩ đang thể hiện Bubble Pop, Dawn bất ngờ lên sân khấu để ủng hộ bạn gái.

HyunA sinh năm 1992, ra mắt với tư cách thành viên của Wonder Girls vào năm 2007. Sau đó, nữ ca sĩ rời nhóm và gia nhập 4Minute. Cô còn hoạt động trong nhóm nhỏ Trouble Maker, Triple H đồng thời phát triển sự nghiệp solo.

Dawn (sinh năm 1994) ra mắt cùng nhóm Pentagon vào năm 2016. Anh cũng là thành viên của Triple H cùng Hyuna và Hui của Pentagon.

