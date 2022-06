HyunA nổi loạn

HyunA thường bị chỉ trích vì trang phục hở hang, táo bạo. Cô cũng là nữ ca sĩ hiếm hoi thoải mái quảng bá cùng bạn trai.

Video HyunA mặc nội y biểu diễn HyunA biểu diễn tại lễ hội âm nhạc của Đại học Kyunghee. Nữ ca sĩ lột bỏ áo ngoài và thể hiện tiết mục.

HyunA không quá nổi trội về tài năng nhưng lại có nhiều yếu tố để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt ngoại hình và khả năng khuấy động sân khấu. Từ khi ra mắt cùng nhóm nhạc 4Minute, nữ ca sĩ đã đi theo phong cách sexy, táo bạo. HyunA phát hành nhiều MV theo hình tượng này, chẳng hạn Change, Bubble Pop, Red, Babe, Roll Deep…

Phong cách thời trang táo bạo và chuyện tình yêu với Dawn từng không ít lần khiến HyunA bị chỉ trích. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bỏ ngoài tai những lời chỉ trích và dần xây dựng thành công với hướng đi riêng.

Bất chấp lệnh cấm hẹn hò

HyunA và Dawn - cựu thành viên nhóm Pentagon - đã phải trả cái giá khá đắt khi lén lút hẹn hò, sau đó công khai mối quan hệ. Họ bị công ty Cube Entertainment sa thải. Nhưng với lý do không muốn che giấu chuyện tình cảm, HyunA đã công khai mối quan hệ yêu đương với đàn em bất chấp sự phản đối của công ty lẫn người hâm mộ.

Việc công khai có thể làm tổn hại đến sự nghiệp, nhưng hai nghệ sĩ cho biết nếu không thành thật về chuyện tình cảm và phủ nhận, họ sẽ "không thể nhìn thẳng vào mắt người hâm mộ".

Các chuyên gia trong ngành giải trí trao đổi với The New York Times, điều khoản “không được hẹn hò” rất phổ biến trong hợp đồng của các ngôi sao Kpop với công ty quản lý. Việc né tránh các mối quan hệ lãng mạn, hoặc ít nhất là giữ bí mật, vẫn là một quy tắc bất thành văn ở ngành công nghiệp thần tượng.

HyunA thường xuyên đăng ảnh thân mật cùng bạn trai.

Do đó, việc HyunA công khai hẹn hò Dawn được The New York Times nhận định là “một bước đi bất thường ở ngành giải trí Hàn Quốc”.

Tháng 8/2018, HyunA bất ngờ công khai việc hẹn hò đàn em. Nữ ca sĩ thừa nhận cô và Dawn yêu nhau từ năm 2016, tức trước khi nam thần tượng ra mắt cùng nhóm nhạc Pentagagon. Điều này khiến công chúng tức giận chỉ trích HyunA và Dawn. Họ cho rằng hành động của HyunA là ích kỷ, không nghĩ đến tương lai của Pentagon cũng như cảm nhận của người hâm mộ. Khi đó, Pentagon mới ra mắt, chỗ đứng chưa vững chắc. Việc Dawn hẹn hò ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của nhóm.

Đáng nói, việc HyunA công khai hẹn hò không hề thông qua công ty quản lý Cube Entertainment. Khi đó, trước hành động tẩy chay của công chúng, nhiều sự kiện hủy bỏ sự xuất hiện của HyunA. Nhóm nhạc Pentagon cũng quảng bá sản phẩm mới là Naughty Boy mà không có Dawn. Một tháng sau đó, công ty Cube Entertainment thông báo chấm dứt hợp đồng với hai nghệ sĩ.

“Khi quản lý các nghệ sĩ, chúng tôi coi sự tin tưởng lẫn nhau và niềm tin là ưu tiên hàng đầu. Niềm tin của chúng tôi với hai nghệ sĩ đã mất và không thể cứu vãn. Do đó, chúng tôi quyết định sa thải hai nghệ sĩ”, công ty thông báo. Tin tức này gây náo động trong cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Kim Zakka - một nhà phê bình âm nhạc ở Hàn Quốc cho biết: “Ngành công nghiệp Kpop vẫn dựa trên tâm lý sở hữu thần tượng. Họ là những nhân vật mà công ty tạo ra. Ở đó, người hâm mộ có mối quan hệ giả với thần tượng. Do đó, việc thần tượng hẹn hò ngoài đời thực đã phá vỡ mô hình kinh doanh”.

Rời Cube Entertainment, HyunA và Dawn gia nhập công ty giải trí mới do PSY thành lập. Kể từ đó, hai người thoải mái xuất hiện chung trong các sự kiện giải trí, thời trang hay chụp hình tạp chí. Mới đây, họ cùng biểu diễn tại lễ hội âm nhạc của Đại học Kyunghee. Hai người tương tác thân mật khi diễn chung, thậm chí hôn nhau.

Tối 3/2, Dawn đăng ảnh chụp đôi nhẫn cầu hôn cùng bài viết: "Cưới anh nhé?". HyunA cũng chia sẻ video tương tự trên trang cá nhân và đáp: "Đương nhiên là em đồng ý". Cựu thành viên nhóm Pentagon cho biết nhẫn đính hôn anh dành cho bạn gái được làm bằng vàng trắng, gắn đá opals.

HyunA gắn liền với hình tượng sexy.

Thường xuyên bị chỉ trích vì gu thời trang táo bạo

Cũng tại lễ hội âm nhạc của Đại học Kyunghee ở Yongin-si, Gyeonggi-do được tổ chức cách đây ít ngày, HyunA có hành động gây sốc là lột áo ngoài, chỉ biểu diễn với nội y. Nữ ca sĩ cũng có nhiều động tác vũ đạo được cho là nhạy cảm trong quá trình biểu diễn. Tiết mục sau đó gây tranh luận trong cộng đồng mạng.

Đây không phải lần đầu tiên HyunA trở thành tâm điểm gây tranh cãi vì trang phục quá hở hang. Trong sự kiện âm nhạc năm 2018, HyunA có hành động tương tự. Nữ ca sĩ cởi bỏ áo thun để lộ bra đen.

HyunA chuộng trang phục ôm sát, quần ngắn lộ đồ bảo hộ. Khi biểu diễn, nữ ca sĩ sinh năm 1992 thường xuyên có động tác vén áo khoe nội y. Những động tác vũ đạo của cựu thành viên nhóm 4Minute cũng khiêu khích, táo bạo. HyunA được đánh giá là một trong những nữ hoàng gợi cảm. Tuy nhiên, không ít lần khán giả nhận xét cô lố lăng, hở hang quá đà, vũ đạo gây phản cảm.

Khi bị chỉ trích vì mặc áo hở hang, hở nội y trong trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc với Argentina ở World Cup, HyunA đã trao đổi với TVDaily trang phục chỉ là một phần của màn trình diễn.

Cô nói: “Tôi nghĩ với tư cách một ca sĩ, người ta nên mặc nhiều loại trang phục khác nhau trên sân khấu. Trên sân khấu quốc tế, trang phục chỉ là một phần của màn trình diễn. Nhưng thật đáng buồn khi ở Hàn Quốc, nơi có nền văn hóa bảo thủ hơn, những bộ trang phục như thế này lại gây tranh cãi”.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Tôi muốn chứng tỏ tôi có thể rút ngắn các nguyên tắc trên sân khấu. Tôi hy vọng khi nhắc đến những bộ trang phục biểu diễn, mọi người chỉ nghĩ chúng đơn giản là một phần của màn trình diễn”.

Với suy nghĩ đó, HyunA tiếp tục theo đuổi phong cách sexy suốt nhiều năm qua. Đã rất nhiều lần cô thậm chí bị chỉ trích là mặc trang phục quá phản cảm. Theo khán giả, hình tượng sexy của HyunA dần quá đà và trở thành rẻ tiền. Chẳng hạn sự kiện Water Bomb Festival diễn ra tháng 7/2019, nữ ca sĩ mặc crop top và quần short ôm sát. Đặc thù của sự kiện này là khán giả phun nước vào người ca sĩ. Trang phục của HyunA càng phản cảm và bó sát người khi dính nước.

HyunA nhiều lần gây tranh cãi vì trang phục quá hở hang.

Theo Straits Times, nhiều khán giả đánh giá nữ ca sĩ thích gây chú ý bằng phong cách thời trang hở hang. Cô thích mặc trang phục thiếu vải và “làm trò hề” trên sân khấu. Những tiết mục của HyunA được Straits Times nhận định không phù hợp với khán giả nhí.

Trong chương trình Triple H Detective Agency, HyunA tâm sự những bộ trang phục biểu diễn hở hang cô chọn lựa là một hình thức thể hiện bản thân hợp lý nhất. Nữ ca sĩ ví von việc này giống cảnh khỏa thân trong một số bộ phim truyền hình dài tập. HyunA bày tỏ sự thất vọng khi khán giả không chấp nhận hoặc đánh giá việc cô lộ da thịt trên sân khấu là không phù hợp.

“Tôi biết mình sẽ nghe nhiều lời phàn nàn về việc để lộ da thịt, nhưng đó là điều tôi phải chấp nhận. Khỏa thân trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh có thể hợp lý. Nhưng khi tôi biểu diễn trên sân khấu, việc để lộ da thịt bằng cách nào đó lại không được mọi người chấp nhận”, cô chia sẻ.

HyunA tâm sự: “Tôi muốn nói với bản thân rằng tôi đã làm rất tốt. Vì tôi đã trở thành một người có màu sắc, mạnh mẽ và độc đáo. Tôi đang lên kế hoạch để làm rõ hơn hình ảnh đó thông qua các màn trình diễn trong tương lai”.