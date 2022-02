Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức lễ cưới ngoài trời

Địa điểm được cặp sao lựa chọn cử hành hôn lễ là khách sạn nằm ở lưng chừng núi, có tính riêng tư cao và công tác an ninh chặt chẽ.

Ngày 21/2, Star Today đưa tin Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức hôn lễ ngoài trời tại khách sạn Aston Grand Walkerhill tại Gwangjin-gu, Seoul vào cuối tháng 3.

Theo trang tin, nơi được cặp sao hạng A lựa chọn cử hành ngày trọng đại cũng từng là địa điểm tổ chức tiệc cưới của nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc như vợ chồng Bae Yong Joon và Park Soo Jin, Ji Sung và Lee Bo Young, Kim Hee Sun và Park Ju Young, Kim Min Joon và Kwon Da Mi (em gái G-Dragon).

Khách sạn trên được nghệ sĩ tin tưởng nhờ phong cảnh đẹp, đảm bảo sự riêng tư cao với công tác an ninh chặt chẽ. Điều này đúng với mong muốn của Hyun Bin và Son Ye Jin là tổ chức lễ cưới riêng tư bên người thân và bạn bè, không bị làm phiền bởi truyền thông.

Đám cưới của cặp sao Crash Landing on You nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Ảnh: KoreaBoo.

Chosun Ilbo liên hệ với công ty quản lý của hai nghệ sĩ, đại diện VAST Entertainment và MS Team Entertainment từ chối phản hồi thông tin.

"Chúng tôi mong mọi người thông cảm rằng buổi lễ được tổ chức riêng tư. Hyun Bin và Son Ye Jin hy vọng có thể tổ chức buổi lễ ấm cúng, nhẹ nhàng với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết. Vì vậy, chúng tôi không thể xác nhận hay tiết lộ chính xác địa điểm tổ chức hôn lễ", đơn vị chủ quản của cặp sao cho biết.

Ngày 10/2, Son Ye Jin và Hyun Bin thông báo chuyện kết hôn. Son Ye Jin tâm sự cô muốn dành phần đời còn lại bên tài tử sinh năm 1982. Trong khi đó, Hyun Bin viết: "Tôi đã đưa ra quyết định quan trọng là kết hôn và đang cẩn thận bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Chúng tôi sẽ đi qua những ngày còn lại cùng nhau. Tôi hy vọng các bạn ủng hộ chúng tôi".

Cặp sao công khai chuyện tình cảm vào tháng 1/2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Họ nên duyên sau khi hợp tác trong hai dự án truyền hình là Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation) và Crash Landing on You.