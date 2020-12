Hyun Bin và Son Ye Jin thành công hay thất bại trong năm 2020?

Với “Hạ cánh nơi anh”, Hyun Bin, Son Ye Jin chủ yếu đạt thành tựu về độ phủ sóng. Họ vẫn có những thất bại khác với bộ phim này.

Hyun Bin, Son Ye Jin là hai cái tên gây bão màn ảnh nhỏ châu Á nửa đầu năm 2020, khi Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất. Những cống hiến của bộ đôi diễn viên dần được ghi nhận tại các lễ trao giải thường niên vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên, Hyun Bin, Son Ye Jin chủ yếu đạt thành tích nghiêng về độ phổ biến, thay vì diễn xuất. Bản thân Hạ cánh nơi anh cũng chỉ nắm giữ những giải thưởng về độ nổi tiếng, thay vì nội dung. Do vậy, những thành tựu thực sự ấn tượng ở mảng truyền hình năm nay không thuộc về Hạ cánh nơi anh cùng Hyun Bin, Son Ye Jin.

Hạ cánh nơi anh trắng tay ở những giải thưởng quan trọng

Hoàn tất phát sóng vào hồi cuối tháng 2, chỉ chưa đầy 3 tháng sau đó, Hạ cánh nơi anh xuất hiện trong danh sách đề cử Baeksang Arts Awards lần thứ 56. Tác phẩm tranh giải ở hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, Nữ/ Nam diễn viên chính xuất sắc (Son Ye Jin, Hyun Bin), Nữ/Nam diễn viên phụ xuất sắc…

Song, kết quả cuối cùng, Hạ cánh nơi anh gần như trắng tay ở các hạng mục quan trọng, ngoại trừ giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc dành cho nghệ sĩ gạo cội Kim Seo Young. Hyun Bin, Son Ye Jin vuột mất danh xưng Thị đế và Thị hậu. Thay vào đó, hai ngôi sao được vinh danh cho giải phụ về độ nổi tiếng.

Hạ cánh nơi anh vuột mất nhiều giải thưởng quan trọng trong lễ trao giải danh giá như Baeksang Arts Awards.

Với thành tích rating tập cuối 21,6%, tỷ suất người xem trung bình 12,4% và khả năng phủ sóng rộng rãi ở các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam… Hạ cánh nơi anh dễ dàng về đích tại hạng mục về độ phổ biến trong khuôn khổ các lễ trao giải cuối năm. Giải thưởng Seoul International Drama Awards lần thứ 15 đã gọi tên tác phẩm cho hạng mục Phim nổi bật nhất.

Có thể thấy rằng hầu hết giải thưởng mà Hạ cánh nơi anh đạt được đều tập trung vào độ nổi tiếng, chứ không liên quan nhiều tới nội dung kịch bản và diễn xuất của dàn sao chính.

Hay nói cách khác, tác phẩm truyền hình của đài tvN thành công vang dội nếu xét về rating và mức độ lan tỏa trên diện rộng. Không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại quê nhà, Hạ cánh nơi anh còn là phim ăn khách trên nền tảng Netflix.

Trong những tháng đầu 2020, tác phẩm thống trị top 10 phim nổi bật nhất trên Netflix tại Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Thái Lan... Truyền thông xứ hoa anh đào cho rằng Hạ cánh nơi anh đã tái lập lịch sử của Bản tình ca mùa đông cách đây 18 năm - một trong những bộ phim đầu tiên đưa làn sóng Hallyu xâm nhập nhiều quốc gia châu Á. Ngoài ra, Hạ cánh nơi anh còn lọt danh sách 10 phim Hàn đáng xem nhất do tạp chí Time bình chọn.

Hạ cánh nơi anh thành công vang dội nếu xét tới mức độ phủ sóng rộng rãi tại nhiều quốc gia, không bàn tới các giải thưởng liên quan đến chuyên môn.

Tuy nhiên, điều cốt lõi giúp tác phẩm nói trên trở thành hiện tượng không phải là kịch bản xuất sắc. Cốt truyện còn tồn tại nhiều lỗ hổng. Tờ Newsen nhận định phim gây sốt nhờ những yếu tố như thời trang đẹp mắt, mô típ tình yêu xuyên biên giới lãng mạn và ngoại hình quá xứng đôi của Hyun Bin - Son Ye Jin.

Hyun Bin, Son Ye Jin ăn điểm về độ nổi tiếng

Với Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin và Son Ye Jin chưa có cơ hội phô diễn hết khả năng. Mô típ tình yêu định mệnh quen thuộc, hình tượng nhân vật gồm chàng quân nhân Ri Jung Hyeok và nữ tài phiệt Yoon Se Ri không phức tạp, dễ thể hiện so với thực lực của bộ đôi diễn viên.

Có lẽ vì thế mà những giải thưởng được trao cho hai ngôi sao chủ yếu liên quan đến sự yêu thích của khán giả và độ phổ biến. Bằng chứng là Hyun Bin, Son Ye Jin chỉ nhận giải Nam/Nữ diễn viên nổi tiếng nhất, để vuột mất giải thưởng về chuyên môn tại Baeksang Arts Awards 2020 diễn ra vào hồi tháng 6. Trên thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, Hyun Bin mới chỉ dành được duy nhất một giải thưởng đó.

Hyun Bin, Son Ye Jin để vuột mất giải thưởng về chuyên môn, thành tích chủ yếu nghiêng về độ yêu thích và độ nổi tiếng.

Xét riêng Son Ye Jin, cô bội thu hơn đồng nghiệp thân thiết, song đa phần là thành tích về độ nổi tiếng.

Tại Seoul Drama Awards 2020, “tình đầu quốc dân” một thời được xướng tên cho hạng mục Nữ diễn viên Hàn Quốc nổi bật. Trong khi đó, giải thưởng về chuyên môn - Nữ diễn viên chính xuất sắc - lại thuộc về Gong Hyo Jin, ngôi sao của bộ phim When the Camellia Blooms (Khi cây trà trổ bông). Tiếp theo, tại APAN Star Awards 2020, Son Ye Jin giật cúp ở hạng mục Seezn Star Award do người hâm mộ bình chọn.

Nhờ Hạ cánh nơi anh, ngọc nữ họ Son có thêm lượng người hâm mộ đông đảo ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á và Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này vô tình kéo theo rắc rối cho cô.

Son Ye Jin từng gây tranh cãi khi Starmometer - một trang tin giải trí có tiếng của Philippines - tôn vinh cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2020. Kết quả được đưa ra dựa trên bảng bình chọn tại 6 trang mạng xã hội khác nhau trong khoảng thời gian từ 4/4 đến 22/5. Minh tinh 38 tuổi vượt qua nhiều tên tuổi khác như Lisa (Black Pink), Urassaya Sperbund, Liza Soberano, Sina Deinert... với tổng 4,4 triệu điểm.

Son Ye Jin có thêm lượng fan hâm mộ đông đảo ở Đông Nam Á nhờ Hạ cánh nơi anh.

Một bộ phận khán giả Hàn cho rằng thành tích đó liên quan nhiều tới độ nổi tiếng hơn là nhan sắc: "Son Ye Jin cũng đẹp, nhưng xem lại các thứ tự khác trong bảng xếp hạng thì tôi đoán fan đã chia nhau ra vote cho người họ yêu thích lên dẫn đầu thôi", "Hạ cánh nơi anh cực kỳ nổi tiếng ở Đông Nam Á và Nhật Bản nên Son Ye Jin đứng đầu là nhờ danh tiếng sau bộ phim thôi", "Kết quả này chỉ xảy ra vì Son Ye Jin đang được yêu thích cuồng nhiệt nhờ Hạ cánh nơi anh"…

Diễn viên nào đánh bại Hyun Bin và Son Ye Jin?

Ở mảng truyền hình (chỉ tính các tác phẩm phát sóng vào năm 2020), rating của Hạ cánh nơi anh (tập cuối 21,6%) đã là một con số ấn tượng. Thế nhưng, phim vẫn phải ngả mũ chịu thua trước The World of the Married (Thế giới hôn nhân).

Thế giới hôn nhân không chỉ đánh bại Hạ cánh nơi anh về tỷ suất người xem, mà còn tỏa sáng ở các giải thưởng chuyên môn. Rating trung bình của tác phẩm là 18,8%, còn rating cao nhất là 28,3% (tập cuối). Đây là bộ phim có thành tích rating tốt nhất lịch sử các đài cáp tại Hàn Quốc.

Thế giới hôn nhân đánh bại Hạ cánh nơi anh về rating và giải thưởng chuyên môn.

Hồi tháng 6, Thế giới hôn nhân chiếm lĩnh nhiều hạng mục quan trọng trong danh sách đề cử Baeksang Arts Awards 2020 và sau đó, giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc ((Mo Wan Il) và Nữ diễn viên chính xuất sắc (Kim Hee Ae). “Chị đại” họ Kim vượt mặt nhiều ứng cử viên nặng ký, trong đó có cả Son Ye Jin của Hạ cánh nơi anh để lên ngôi Thị hậu Baeksang.

Thế giới hôn nhân là một trong hai tác phẩm dẫn đầu danh sách phim truyền hình hay nhất năm nay, bên cạnh Chuyện đời bác sĩ, theo đánh giá của tạp chí Joynews 24. Phim đón nhận phản hồi tích cực từ nhiều nhà phê bình khi xây dựng cốt truyện tập trung vào khía cạnh phức tạp của cuộc sống hôn nhân, “miêu tả chặt chẽ tâm lý của các nhân vật trong từng tình huống” như nhà phê bình Gong Hee Jung nhận xét trong bài phỏng vấn với Yonhap News, thay vì sa đà vào những màn trả thù hời hợt.

Thông qua cuộc trò chuyện với tờ Ilgan Sport, nhà phê bình Jung Deok Hyun cho rằng Thế giới hôn nhân chứa đựng ý nghĩa lớn khi mở đường cho loạt phim chứa nội dung táo bạo, trưởng thành hơn “tấn công” màn ảnh nhỏ, đồng thời, hiếm có tác phẩm truyền hình Hàn nào gắn mác 19+ đạt được thành công tương tự.

"Chị đại" Kim Hee Ae là nữ diễn viên giành thành tích ấn tượng nhất ở mảng truyền hình Hàn 2020.

Không chỉ truyền thông Hàn, các tờ báo nước ngoài cũng tham gia “giải mã” Thế giới hôn nhân. Cây bút Edmund Lee của tờ South China Morning Post chấm điểm cho tác phẩm 4.5/5 sao và gọi đây là “một trong những bộ phim Hàn Quốc hay nhất những năm qua”. Tờ The Guardian đánh giá cao tính hiện thực, ý nghĩa ẩn dụ và sự phá cách trong hướng xây dựng nhân vật của Thế giới hôn nhân.

Ê-kíp sản xuất Thế giới hôn nhân, đặc biệt là nữ diễn viên Kim Hee Ae nhận được nhiều lời khen có cánh. Theo tờ Edaily, diễn xuất chắc tay, sự bùng nổ cảm xúc từ cô đã góp phần quan trọng cho thành công của bộ phim.