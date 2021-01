Hyun Bin và Son Ye Jin nhiều lần để lộ chuyện hẹn hò như thế nào?

Son Ye Jin và Hyun Bin cũng thường xuyên dành cho nhau những lời tình cảm, ngợi khen mỗi khi trả lời phỏng vấn. Sau khi hai ngôi sao thừa nhận hẹn hò, người hâm mộ nhận ra rằng cô đăng hình ảnh chụp chung với Hyun Bin nhiều hơn hẳn so với các bạn diễn trước đó như Jung Hae In hay là So Ji Sub.