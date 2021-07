Cặp sao có mặt ở cửa hàng bán đồ thể thao, cùng mặc trang phục màu trắng và không để ý đến paparazzi.

Ngày 27/7, Dispatch đăng tấm ảnh hẹn hò của Hyun Bin và Son Ye Jin. Theo đó, cặp sao Crash Landing on You có mặt ở cửa hàng bán đồ thể thao. Cả hai cùng mặc trang phục chơi golf màu trắng và không để ý đến sự xuất hiện của paparazzi.

Trước đó, Hyun Bin và Son Ye Jin nhiều lần lọt vào ống kính truyền thông khi đưa đón nhau đi chơi golf. Theo chia sẻ, đây là bộ môn yêu thích của cặp sao nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn.

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng đi mua đồ thể thao. Ảnh: Dispatch.

Son Ye Jin cho hay khi còn trẻ, cô không thích chơi golf. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, nữ chính Crash Landing on You tìm lại được niềm cảm hứng với bộ môn này. Chia sẻ trên của nữ diễn viên khiến khán giả cho rằng Hyun Bin chính là lý do khiến Son Ye Jin thích chơi golf trở lại.

Hồi tháng 2, cặp sao cũng lọt vào ống kính cánh săn ảnh khi cùng đi đánh golf ở thành phố Gimpo. Theo Naver, đây là điểm hẹn hò yêu thích của Son Ye Jin và Hyun Bin.

Trước khi công khai mối quan hệ, Dispatch đã chụp được những hình ảnh cho thấy cặp sao thường xuyên dành thời gian đi đánh golf dù lịch trình bận rộn.

Trước khi trở thành một đôi, Son Ye Jin và Hyun Bin có thời gian dài là đồng nghiệp thân thiết. Truyền thông Hàn Quốc nhiều lần cho rằng cặp sao đã bên nhau được một thời gian dài trước khi lộ bằng chứng hẹn hò.

“Tôi được biết họ đã nghĩ đến việc kết hôn vào nửa cuối năm 2020. Tuy nhiên, hai người sinh năm 1982 nên kế hoạch kết hôn bị trì hoãn đến 2021. Họ sắp bước sang tuổi 40, nên dự kiến họ kết hôn muộn nhất là năm 2022", một nhân viên trong lĩnh vực giải trí từng tiết lộ với truyền thông.