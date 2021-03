Hyun Bin và những tài tử Hàn mua nhà đắt đỏ trước khi kết hôn

Giống với So Ji Sub, Bi Rain và Song Joong Ki, tài tử "Hạ cánh nơi anh" tậu bất động sản đắt đỏ sau khi công khai bạn gái.

Tháng 1/2021, Dispatch khui bằng chứng hẹn hò giữa Hyun Bin và Son Ye Jin. Đôi RiRi (biệt danh của hai ngôi sao nổi tiếng sau khi đóng phim Hạ cánh nơi anh) cũng nhanh chóng xác nhận yêu nhau được 8 tháng.

Do cả hai đều sắp bước sang tuổi 40, người hâm mộ chờ đợi đám cưới trong mơ của hai ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ Hàn. Giữa lúc truyền thông đồn đoán ngày về chung một nhà của Hyun Bin và Son Ye Jin, tờ Ilyo tiết lộ tài tử 39 tuổi mua căn hộ áp mái mới trị giá khoảng 4,3 triệu USD .

Đây được xem là hành động chuẩn bị hôn nhân của Hyun Bin.

Nơi Hyun Bin sống có sự yên tĩnh và riêng tư cao.

RiRi tiếp bước đồng nghiệp mua nhà sau khi hẹn hò

Theo SCMP, căn hộ áp mái mới giá 4,3 triệu USD của Hyun Bin có diện tích quá lớn so với một người ở. Vì vậy, chuyện truyền thông và người hâm mộ cho rằng anh mua nhà để chuẩn bị kết hôn là không sai.

Trong năm qua, nhiều sao Hàn đã mua nhà mới sau khi công khai chuyện tình cảm hoặc đi đến quyết định kết hôn, Hyun Bin cũng nằm trong số đó.

Cặp vợ chồng gần đây được biết đến tham gia vòng quay "hẹn hò, mua nhà và kết hôn" là nam diễn viên So Ji Sub và cựu phóng viên Cho Eun Jung.

Tháng 6/2019, sao phim Giày thủy tinh chi 5 triệu USD tiền mặt mua bất động sản ở Hannam The Hill tại khu Hannamdong. Bất động sản nằm gần khu Nine One Hannam, nơi ở của G-Dragon và một số idol nổi tiếng khác.

Cặp sao Hạ cánh nơi anh tiếp bước đồng nghiệp mua nhà để tính chuyện kết hôn.

Bất động sản được tậu chỉ một tháng sau anh công khai mối quan hệ với phóng viên Cho Eun Jung. Sau nhiều tháng hẹn hò, So Ji Sub kết hôn vào tháng 4/2020 và chuyển về một nhà.

Rain và Kim Tae Hee cũng làm điều tương tự cách đây vài năm. Sao phim Ngôi nhà hạnh phúc mua nhà ở khu Itaewon vào tháng 10/2016, chỉ ba tháng trước khi kết hôn với "quốc bảo nhan sắc Hàn".

Đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng có cách mua nhà trước khi kết hôn tương tự. Tài tử Hậu duệ mặt trời tậu biệt thự ở Hannamdong với giá khoảng 9 triệu USD trước khi chính thức công khai hẹn hò với ngọc nữ Song Hye Kyo. Song, cặp vợ chồng quyền lực đã ly hôn.

Trở thành hàng xóm của nhiều người nổi tiếng

Giữa lúc truyền thông liên tục bàn tán về căn nhà mới của Hyun Bin, Vast Entertainment nhanh chóng lên tiếng: "Chúng tôi không thể xác nhận hay tiết lộ chi tiết về căn nhà. Đó là nơi ở riêng của Hyun Bin".

Tuy không trực tiếp xác nhận, không ít người hâm mộ tin chắc Hyun Bin mua nhà để chuẩn bị đón Son Ye Jin về ở chung.

Tháng 12/2020, sao phim Tôi là Kim Sam Soon chuyển đến căn penthouse có diện tích khoảng 242 m2, nằm trong khu nhà Walkerhill Podoville rộng đến 2.600 m2. Bất động sản Hyun Bin vừa tậu nằm ở Achiul Village, khu phố thân thiện với môi trường ở thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi, cách Seoul không xa.

Theo Sunday News, mọi thủ tục, giấy tờ sang nhượng quyền sở hữu biệt thự đã được chủ đầu tư chuyển cho Hyun Bin từ đầu tháng 1.

Park Jin Young và Oh Yeon Seo là hàng xóm mới của Hyun Bin.

Nhìn từ xa, căn hộ áp mái được thiết kế trang nhã với khu vườn ở tầng trên cùng, nhiều không gian mở, thoáng mát. Bất động sản có cửa sổ kính trong suốt, có cả giếng trời. Song, căn hộ vẫn giữ được sự riêng tư rất cao.

Nội thất căn nhà cũng được thiết kế với kiến trúc đơn giản nhưng sang trọng, trong khi phòng ngủ có giường thoải mái, rộng rãi, tủ quần áo lớn.

Sau khi mua căn hộ tại Achiul Village, Hyun Bin trở thành hàng xóm của nhiều ngôi sao lớn, tiêu biểu là Park Jin Young - giám đốc điều hành JYP Entertainment.

Park Jin Young đã giới thiệu căn hộ của mình ở Achiul Village khi xuất hiện trong chương trình Our Neighborhood Arts and Physical Education. Nghệ sĩ hài Yang Se Hyung đã đến thăm nhà của ông chủ JYP và khẳng định Achiul là chỗ ở tốt. Anh đã liên hệ với bên môi giới nhà đất để tìm hiểu thông tin về bất động sản.

Ca sĩ Jo Sung Mo và diễn viên Oh Yeon Seo - nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Nhân vô thập toàn, Hoa Du Ký... - cũng trở thành hàng xóm mới của Hyun Bin. Oh Yeon Seo sống ngay bên dưới căn hộ của tài tử 39 tuổi.

Do có tính riêng tư cao, khu phố hấp dẫn nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chuyên về hội họa, sáng tác. Một số cái tên nổi tiếng là nhà văn Lee Hwa, Park Wan Suh, họa sĩ Lee Seong Ja, Choi Ji Suk và nhà thiết kế hanbok Heo Young.

Bất động sản đắt đỏ của Hyun Bin

Căn penthouse giá 4,3 triệu USD không phải bất động sản duy nhất Hyun Bin sở hữu.

Năm 2013, tài tử Hồi ức Alhambra mua toàn bộ tòa nhà ở Cheongdamdong với giá 4,3 triệu USD . Đây được xem là khu phố thượng lưu, đắt đỏ không thua kém Hannamdong tại Seoul.

Nam diễn viên còn mạnh tay chi 2,4 triệu USD để biến toàn nhà cũ thành nơi ở hiện đại, tiện nghi. Năm 2017, với mặt tiền đắt đỏ và thiết kế sang trọng, tòa nhà đã đoạt giải Xuất sắc của Giải thưởng Kiến trúc Seoul lần thứ 35.

Hiện tại, giá thị trường của tòa nhà rơi vào khoảng 8,9 triệu USD .

Hyun Bin từng sống ở nhiều khu đắt đỏ.

Trước khi chuyển đến căn hộ áp mái, Hyun Bin sống ở khu Mark Hills sang trọng ở Heukseokdong, Seoul, Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, Mark Hills được đánh giá là tòa nhà có tầm nhìn đẹp, ngắm được sông Hàn, tháp Namsan ẩn trong sương mù. Thông tin từ TMI News, để sở hữu căn hộ trong Mark Hills, người mua phải bỏ ra từ 3-4,5 tỷ won (tương đương 2,5- 3,7 triệu USD ).

Trong lúc sống ở Mark Hills, nam diễn viên trở thành hàng xóm của nhiều ngôi sao, trong đó có tài tử Lee Min Ho, vợ chồng Jang Dong Gun - Ko So Young, cặp chị em Krystal Jung nhóm f(x) và Jessica Jung (SNSD), Daesung (Big Bang)...