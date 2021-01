Hyun Bin và dàn sao xuất hiện trên thảm đỏ

Lee Do Hyun là gương mặt triển vọng của phim ảnh Hàn Quốc. Diễn viên sinh năm 1995 nổi tiếng sau khi diễn xuất trong Eighteen Again (Trở lại tuổi 18). Diễn xuất cùng bạn diễn hơn nhiều tuổi là Kim Ha Neul nhưng Lee Do Hyun thể hiện tốt. Tương tác của họ nhận nhiều lời khen.