Hyun Bin, G-Dragon và chuyện hẹn hò dậy sóng giới giải trí

Son Ye Jin - Hyun Bin, GD - Jennie là hai cặp đôi đang được chú ý nhất giới giải trí Hàn đầu 2021. Một bên là hai diễn viên hạng A, bên còn lại là hai idol đình đám.

Ngày 24/2, giới giải trí Hàn một lần nữa lại chấn động bởi tin hẹn hò, lần này là chuyện của G-Dragon và Jennie. G-Dragon và Jennie là cặp đôi thứ hai làm chao đảo các diễn đàn mạng châu Á nửa đầu năm 2021. Trước đó, ngày 1/1, một cặp đôi quyền lực và nổi tiếng khác bị “khui” chuyện hẹn hò là Son Ye Jin và Hyun Bin.

Một bên là bộ đôi idol đình đám, bên còn lại là hai diễn viên hàng đầu. Họ đều có sức hút, tầm ảnh hưởng lớn tới công chúng.

Hai cặp đôi gây chú ý bậc nhất

Ngày 1/1/2021, mối quan hệ giữa Son Ye Jin - Hyun Bin trở thành chủ đề nóng trên mặt báo. Hai nghệ sĩ bị tung ảnh hẹn hò.

Hyun Bin - Son Ye Jin là cặp sao Hàn đầu tiên bị "khui" tin hẹn hò trong năm 2021.

Gần 2 tháng sau, G-Dragon - Jennie nối gót bộ đôi diễn viên nổi tiếng nói trên, khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì tin đồn yêu đương. Hai nghệ sĩ được cho là thường xuyên gặp gỡ tại căn biệt thự sang trọng ở Hannam-dong của G-Dragon. Thành viên nhóm BlackPink có thói quen đến nhà bạn trai trước và sau khi thực hiện các lịch trình.

Chuyện tình của hai cặp đôi đều bị “khui” bởi Dispatch. Điểm khác biệt nằm ở việc phía Son Ye Jin, Hyun Bin nhanh chóng xác nhận tình cảm sau khi tin tức nổ ra. Ngược lại, G-Dragon và Jennie chưa có câu trả lời chính thức. Công ty quản lý của hai ngôi sao - YG Entertainment - chỉ đưa ra phản hồi: "Chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ. Chúng tôi mong các bạn thông cảm”.

G-Dragon - Jennie là cặp đôi đình đám tiếp theo làm dậy sóng diễn đàn mạng Hàn nửa đầu 2021.

Có nguồn tin cho hay YG không xác nhận mối quan hệ giữa G-Dragon và Jennie vì lo ngại bình luận của công chúng. Việc không lên tiếng xác nhận cũng là phản ứng thường thấy của G-Dragon. Trong quá khứ, trưởng nhóm Big Bang nhiều lần vướng tin hẹn hò, tuy nhiên, anh chưa bao giờ thừa nhận.

Điểm gặp gỡ về hành trình yêu

Dù khác nhau về phản ứng trước tin đồn nhưng Son Ye Jin - Hyun Bin và G-Dragon - Jennie vẫn có điểm chung về hành trình phát triển tình cảm nếu nghi vấn hẹn hò giữa trưởng nhóm Big Bang và thành viên BlackPink là thật. Họ đều đi từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhiều năm cho đến khi trở thành người yêu của nhau.

Trước khi chính thức phát triển thành quan hệ yêu đương, Son Ye Jin và Hyun Bin là bạn bè thân thiết. Hai diễn viên từng hợp tác trong bộ phim The Negotiation (2018) và Crash Landing on You (2020). Bộ đôi thường dành những lời khen có cánh cho ngoại hình, tính cách và tài năng của bạn diễn khi xuất hiện công khai trước truyền thông.

Son Ye Jin và Hyun Bin làm bạn bè nhiều năm trước khi tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Trên thực tế, trong nhiều năm làm bạn, Son Ye Jin - Hyun Bin không ít lần vướng nghi vấn và để lộ tín hiệu hẹn hò. Hai ngôi sao từng bị bắt gặp cùng đi mua sắm tại Mỹ. Họ còn từng được cho là thuê chung một vệ sĩ. Điều này làm dấy lên thông tin Hyun Bin muốn bảo vệ và cử người đến chăm sóc bạn gái. Thậm chí, còn có thông tin hai diễn viên đã gặp gỡ bố mẹ của đối phương, khiến người hâm mộ xôn xao suốt một thời gian dài.

Vì lẽ đó, mỗi lần Hyun Bin, Son Ye Jin xuất hiện chung trong một sự kiện, khán giả không khỏi chú ý tới biểu cảm của hai diễn viên khi họ tương tác với nhau. Gần đây nhất, tại lễ trao giải Baeksang diễn ra hồi tháng 6/2020, chỉ một khoảnh khắc đơn giản như Son Ye Jin mỉm cười và đưa mắt nhìn Hyun Bin cũng đã đủ trở thành chủ đề quan tâm của cư dân mạng. Người hâm mộ gọi đó là “khoảnh khắc định mệnh” của cặp đôi.

Giống như Son Ye Jin và Hyun Bin, G-Dragon và Jennie cũng có xuất phát điểm là đồng nghiệp thân thiết. Họ cùng hoạt động trong công ty YG Entertainment nhiều năm. Jennie là hậu bối của G-Dragon, kém đàn anh 8 tuổi.

G-Dragon và Jennie phát triển tình cảm từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối cùng công ty.

Trước khi chính thức ra mắt với tư cách idol cùng BlackPink, Jennie từng đóng chính trong MV That XX (2012) và góp giọng cho ca khúc Black (2013) của G-Dragon. Cô còn có dịp cùng biểu diễn trên sân khấu với đàn anh. Jennie và G-Dragon thường xuất hiện chung trong các sự kiện hoặc buổi gặp gỡ của YG.

Sau khi thông tin Jennie trở thành bạn gái mới của G-Dragon phủ khắp mặt báo, cư dân mạng cùng truyền thông Hàn đã lục lại quá khứ và đưa ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi. Cả hai được cho là đã yêu nhau gần một năm và nhiều lần úp mở tình cảm.

Cụ thể, trong một bức ảnh G-Dragon nắm tay một cô gái giấu mặt, truyền thông phát hiện nốt ruồi trên cổ tay người đẹp trùng khớp với đặc điểm cơ thể của Jennie.

Hai nghệ sĩ không ít lần diện đồ đôi và đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung, hình ảnh giống nhau. Khi Jennie ra mắt bộ sưu tập thời trang, G-Dragon công khai ủng hộ bằng cách đeo thử thiết kế kính mới của nữ ca sĩ. Anh lựa chọn ký hiệu J, được cho là viết tắt tên của Jennie để đặt tên cho sản phẩm mới.

Quyền lực và giàu có

Son Ye Jin - Hyun Bin và G-Dragon - Jennie không chỉ có điểm chung về hành trình yêu mà còn gặp gỡ ở một điều quan trọng khác, đó là đều có sức hút trong mắt công chúng, đều giàu có và quyền lực. Một bên là bộ đôi diễn viên hạng A, nắm trong tay khối tài sản triệu USD, bên còn lại là hai idol hàng đầu, sở hữu danh tiếng và tiền tài đáng ngưỡng mộ.

Son Ye Jin, Hyun Bin đều thuộc top diễn viên được trả cát-xê cao nhất giới giải trí Hàn. Mức thù lao hiện tại của Son Ye Jin là 120.000 USD /tập phim truyền hình và 350.000- 550.000 USD /phim điện ảnh. Hyun Bin cũng có mức cát-xê ngang ngửa con số nêu trên của bạn gái.

Son Ye Jin, Hyun Bin là cặp diễn viên hạng A, sở hữu khối tài sản triệu USD.

Hai nghệ sĩ còn là gương mặt được săn đón nếu xét ở mảng quảng cáo. Mỗi năm, Son Ye Jin, Hyun Bin thu về hàng triệu USD nhờ làm đại diện, dự sự kiện thương mại, quảng bá cho các nhãn hàng trong và ngoài nước.

Nhờ mức thu nhập khủng, Son Ye Jin và Hyun Bin thừa sức đầu tư bất động sản. Ngọc nữ họ Son sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự có giá trị ở những khu dân cư chỉ dành cho giới siêu giàu Hàn Quốc. Hyun Bin cũng không kém cạnh bạn gái khi đứng tên hàng loạt khu bất động sản đắt đỏ ở Cheongdam-dong, Gangnam… Nếu nam diễn viên và Son Ye Jin kết hôn, họ sẽ trở thành đôi vợ chồng sở hữu khối gia sản kếch xù trong showbiz với hơn 70 triệu USD .

G-Dragon và Jennie là hai cái tên đình đám trong giới idol Hàn. Cả hai không chỉ nổi tiếng tại quê nhà mà còn được yêu mến ở nước ngoài.

G-Dragon và Jennie cũng là hai ngôi sao giàu có, thành công.

G-Dragon là người góp phần dẫn dắt Big Bang từ tân binh trở thành huyền thoại và là người sản xuất nhiều bản hit cho nhóm. Anh là thần tượng của nhiều ngôi sao âm nhạc Hàn thế hệ sau, trong đó có Jennie. Ngoài thành công với tư cách thành viên Big Bang, G-Dragon cũng đạt nhiều thành tựu đáng nể khi solo. Anh tổ chức nhiều tour diễn quy mô lớn vòng quanh thế giới, thu hút hàng triệu người hâm mộ.

G-Dragon được nhiều ấn phẩm khác nhau bao gồm Rolling Stone, Dazed và Vogue gọi là "Vua của Kpop”. Tầm ảnh hưởng của anh không chỉ giới hạn ở mảng âm nhạc, mà còn nới rộng sang mảng thời trang.

Jennie là thành viên đầu tiên trong BlackPink được solo. Cô được mệnh danh là công chúa của YG. Tương tự bạn trai G-Dragon, Jennie có sức hút lớn trong lĩnh vực thời trang. Cô được xem là một trong những “thánh” tạo xu hướng và là “con cưng”, đại sứ của nhà mốt đình đám Chanel. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang hàng đầu như Vogue, Elle, Harper's Bazaar…

G-Dragon và Jennie đều sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Tài sản ròng của trưởng nhóm Big Bang tính tới hiện tại được cho là rơi vào khoảng 55 triệu USD . Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của Jennie được dự đoán có thể lên tới 8 triệu USD , dù cô hoạt động trong làng nhạc Kpop chưa lâu.

Hiện, dư luận và công chúng Hàn vẫn "choáng váng" trước hai câu chuyện hẹn hò được khui đầu năm 2021. Khán giả liên tục đưa ra dự đoán về lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin, và chờ đợi câu trả lời chính thức từ G-Dragon và Jennie.