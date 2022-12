Hyun Bin áp lực khi kết hôn và có con

Hyun Bin chia sẻ cuộc sống của anh không thay đổi sau khi kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận anh áp lực khi đảm đương trọng trách mới.

Hình ảnh khác lạ của Hyun Bin.

Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Negotiation ở Seoul chiều 20/10, Hyun Bin chia sẻ về việc đón nhận thành viên mới trong gia đình. Anh nói: "Tôi quay Negotiation trước khi có con và hiện tại phim được phát hành. Không có nhiều sự thay đổi trong việc diễn xuất và tham gia các bộ phim. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá áp lực khi là chủ gia đình, trở thành người cha tuyệt vời. Với tư cách một diễn viên, tôi hy vọng cho khán giả thấy được những khía cạnh tốt hơn”.

Trong Negotiation, Hyun Bin đảm nhận vai đặc vụ NIS và được giao nhiệm vụ cứu sống con tin bằng mọi cách. Theo tờ Maekyung, Hyun Bin lột xác về ngoại hình, để râu, làn da rám nắng và mái tóc dài.

Hyun Bin và dàn diễn viên Negotiation trong họp báo.

Nam diễn viên giải thích: “Thông qua việc phân tích nhân vật, tôi muốn thể hiện sự khác biệt khi ở lại Trung Đông suốt thời gian dài. Tôi đã gặp gỡ các thành viên trong nhóm của Bộ Ngoại giao và cùng nhau luyện tập, đồng thời cố gắng thể hiện hình ảnh phù hợp nhất với văn hóa Trung Đông”.

Theo Hyun Bin, trong phần trước đó của Negotiation, anh và nhân vật người đàm phán (do Son Ye Jin thể hiện) đã có cuộc trao đổi về con tin. Do đó, với phần tiếp theo, nam diễn viên nhận được nhiều lời khuyên từ vợ.

Đạo diễn Lim Soon Rye cho biết: “Tôi nghĩ khán giả có thể thấy một khía cạnh mới của nam diễn viên Hyun Bin trong tác phẩm này. Bạn sẽ nhận thấy tinh thần tự do của anh ấy. Bộ phim lấy bối cảnh hoàn toàn xa lạ so với các diễn viên. Do đó, tôi rất cảm ơn vì mọi người đã cố gắng và làm tốt”.

Vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin. Ảnh: joongang.

Negotiation miêu tả hoạt động đàm phán giữa một nhà ngoại giao và đặc vụ NIS. Người này tới Afghanistan để giải cứu những người Hàn Quốc bị Taliban bắt làm con tin. Hwang Jung Min đóng vai Jeong Jae Ho - một nhà ngoại giao chuyên đàm phán. Hyun Bin vào vai Park Dae Shik, một đặc vụ NIS chuyên về Trung Đông.

Negotiation phần 1 ra mắt năm 2018 se duyên cho Hyun Bin và Son Ye Jin. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác. Sau đó, họ tiếp tục kết hợp trong Hạ cánh nơi anh và chính thức hẹn hò. Hai người kết hôn vào tháng đầu năm và đón con đầu lòng cách đây không lâu.