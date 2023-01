Hyo cảm ơn bằng tiếng Việt, cùng Heineken mở kết nối bất ngờ đón 2023

Chiêu đãi set DJ với những bản remix đã làm nên tên tuổi như In da Getto, Astronaut in the ocean, Sweet nothing, No pictures, Love me again, Switch back, Supa dupa fly… DJ Quintino biến Heineken Countdown Party 2023 trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Bất chấp cái lạnh 15 độ C của Hà Nội, hàng nghìn người trẻ thủ đô vẫn sẵn sàng “quẩy” hết mình trong tiết mục kéo dài hơn một giờ.