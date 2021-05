Hyeri và cái bóng quá lớn trong 'Reply 1988'

Sau gần 2 năm vắng bóng, 2021 đánh dấu màn tái xuất của sao nữ trên màn ảnh nhỏ với 2 dự án truyền hình liên tiếp là My roommate Is a Gumiho và When flowers bloom, I think of the Moon. Trong đó, bộ phim My roommate Is a Gumiho hiện nhận được phản hồi tích cực ngay khi vừa lên sóng.