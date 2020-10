Hyeri đăng ảnh với Park Bo Gum

Hyeri đảm nhận vai khách mời trong "Record of Youth" - dự án có Park Bo Gum thủ vai chính. Tại hậu trường, cô chụp ảnh chung với Bo Gum nhân dịp tái ngộ kể từ sau "Reply 1988".

Tập 13 Record of Youth (Ký sự thanh xuân) lên sóng ngày 19/10 ghi nhận mức rating 7.76 tại Hàn Quốc (theo thống kê của Nielsen Media). Tuy nhiên, đây không phải con số rating khả quan dù có sự xuất hiện của Hyeri - bạn diễn của Park Bo Gum trong Reply 1988.

Trong phim, Hyeri hóa thân nữ diễn viên nổi tiếng Lee Hae Ji - người chiêu mộ bạn gái của Hye Jun (Park Bo Gum thủ vai) làm thợ trang điểm cá nhân. Khác với hình tượng nhí nhảnh trong Reply 1988, Hyeri xuất hiện với mái tóc dài nữ tính và nụ cười thân thiện. Nữ ca sĩ cũng không có cảnh chung với Park Bo Gum như khán giả kỳ vọng trước đó.

Hyeri chụp chung với Park Bo Gum tại hậu trường Ký sự thanh xuân. Ảnh: @hyeri_0609.

Trên Instagram cá nhân, Hyeri đã đăng tải hình ảnh chụp với Bo Gum tại hậu trường Record of Youth. Cô viết: "Đứng cạnh siêu sao tuổi trẻ tài cao Sa Hye Jun". Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cặp Duk Sun - Choi Taek không giấu được sự hào hứng.

Năm 2015, Reply 1988 ra mắt và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả vì nội dung gần gũi, giàu ý nghĩa, mang thông điệp gia đình. Tại thời điểm ra mắt, phim thiết lập kỷ lục rating cao nhất đài cáp và duy trì thành tích trong nhiều năm, trước khi bị vượt mặt bởi Sky Castle (2018), Crash Landing on You (2019) và The World of the Married (2020).

Trong phim, Park Bo Gum hóa thân thành kiện tướng cờ vây Choi Taek. Tuy là người chiến thắng trong nhiều ván cờ cân não, Taek lại có phần ngờ nghệch và "nghèo nàn" về kinh nghiệm sống. Càng về cuối phim, nhân vật càng được xây dựng kỹ lưỡng về nội tâm và đời sống cá nhân. Theo đó, Taek là người chiếm được tình cảm của nữ chính Duk Sun (Hyeri thủ vai).

Thành công của Reply 1988 giúp dàn diễn viên chính, bao gồm Hyeri và Park Bo Gum, trở thành những cái tên được săn đón. Thế nhưng, bước ra từ bộ phim, Hyeri "chết vai" với Duk Sun. Cô được đảm nhận vai chính trong ba dự án Entertainer, Two Cops và Miss Lee.

Song, đó trở thành những bộ phim thất bại của nhà đài khi Hyeri liên tục bị người xem chê bai vì diễn dở và đơ. Thậm chí, nữ ca sĩ nhóm nhạc Girl’s Day phải viết thư tay xin lỗi người hâm mộ và hứa cải thiện kỹ năng diễn xuất.

Màn xuất hiện của Hyeri trong Record of Youth tập 13. Ảnh: Chụp màn hình.

Tương tự, Park Bo Gum cũng đang vật lộn để thoát khỏi cái bóng của Choi Taek. Sau Reply 1988, anh có được thành công nhỏ với Mây họa ánh trăng (2016). Tuy nhiên, nam diễn viên nhận không ít lời chê bai về diễn xuất khi tham gia Encounter (2018). Đồng thời, sự nghiệp của Park Bo Gum thêm phần bấp bênh khi vướng vào tin đồn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Record of Youth đang lên sóng những tập cuối cùng. Series hiện giữ mức rating đứng đầu tại Hàn Quốc dù con số không quá ấn tượng, trung bình khoảng 7%. Nội dung phim được đánh giá là gây thu hút khi vén màn những câu chuyện bên trong showbiz Hàn Quốc.