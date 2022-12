HYBE không còn phụ thuộc vào BTS?

Theo Daum, từ sau khi BTS tạm dừng hoạt động nhóm, kinh tế của HYBE đang dần khôi phục sự phát triển nhờ thành công ấn tượng của NewJeans, &TEAM và chiến lược mở rộng toàn cầu.

Theo báo cáo ngày 21/12, giá cổ phiếu của HYBE được giao dịch ở mức 169.000 won, tăng 4,0% (6.500 won) so với ngày hôm trước. Như vậy, sau khi tụt xuống mức thấp nhất là 107.000 won vào ngày 13/10, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã phục hồi hơn 50%.

Theo Korea Times, mức giá cổ phiếu của HYBE không ngừng tăng nhờ kỳ vọng của các nhà đầu tư cho thành công của các nhóm mới và hoạt động mở rộng kinh doanh toàn cầu.

HYBE mở rộng hoạt động các nhãn hiệu con nhằm giảm phụ thuộc vào BTS. Ảnh: Naver.

Trước đó, hồi tháng 6, cổ phiếu HYBE lao dốc sau thông báo nhóm nhạc toàn cầu BTS tạm ngưng hoạt động để tập trung cho các dự án solo. Cùng lúc, bê bối bạo lực học đường của Kim Garam - cựu thành viên Lesserafim - gây tranh cãi, khiến các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Thời điểm đó, cổ phiếu của hãng giảm 25%, mất giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,44 tỷ USD .

Đến tháng 8, giá cổ phiếu của tập đoàn tăng trở lại nhờ màn ra mắt của nhóm nữ NewJeans. Song đến đầu tháng 9, trải qua cuộc thăm dò ngắn, Bộ Quốc phòng đưa ra phát ngôn về việc khó có thể miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS. Điều này khiến các nhà đầu tư lại bắt đầu lo lắng về mức độ rủi ro của việc kiếm lời từ HYBE.

Các chuyên gia cho rằng, phần lớn nguồn lợi nhuận kiếm được của công ty đều đến từ BTS. Bởi vậy, việc các thành viên lần lượt nhập ngũ trong vòng 18 tháng khiến khoản đầu tư của họ có nguy cơ gặp rủi ro cao.

HYBE Labels bắt đầu tăng trưởng trở lại sau sụt giảm kinh tế liên quan đến vấn đề quân sự của BTS. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, báo cáo phân tích thị trường mới nhất đã chỉ ra sức hút vượt trội của các nhóm nhạc mới như NewJeans, &TEAM cùng chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu mà công ty đang áp dụng đã giúp HYBE khắc phục các vấn đề kinh tế phụ thuộc vào BTS.

Thành công to lớn của hai nhóm nhạc mới

Theo Daum, NewJeans hiện được yêu thích tại Hàn Quốc giống như một hiện tượng. Nhóm vừa có màn tái xuất bùng nổ với ca khúc Ditto mở đường cho album OMG sau hơn 4 tháng ra mắt. Với giai điệu độc lạ, nội dung sâu sắc cùng những cảnh quay giống như một thước phim, Ditto đã chiếm được nhiều cảm tình của công chúng, đạt được những thành tích ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí, nhóm còn vượt qua BlackPink để xác lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng nhạc số trong nước.

Cụ thể, tính đến ngày 21/12, hai phiên bản MV Ditto đều lọt top 3 xu hướng toàn cầu hạng mục âm nhạc. Bên cạnh đó, Ditto cũng dẫn đầu xu hướng ở nhiều quốc gia như top 10 ở Mỹ và Anh. Tại Hàn Quốc, hai phiên bản MV chiếm giữ hai vị trí cao nhất trong top xu hướng.

NewJeans tiếp tục gây sốt với Ditto. Ảnh: Naver.

Không chỉ vượt BlackPink trên bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu các thành viên nhóm nữ Kpop, NewJeans còn xô đổ kỷ lục của đàn chị về lượng người nghe độc nhất (unique listener) trên Melon. Cụ thể, ca khúc ghi nhận 510.000 lượt nghe trong 24 giờ đầu tiên, vượt Pink Venom của BlackPink để trở thành bài hát của nhóm nữ Kpop có lượt nghe độc nhất ngày đầu cao nhất năm 2022.

Như vậy, sau How You Like That (BlackPink), Butter (BTS) và Still Life (Big Bang), Ditto là bài hát tiếp theo dẫn đầu bảng xếp hạng Melon Daily trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, nhóm nữ nhà HYBE còn chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng iTunes tại 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, ca khúc còn đạt hạng nhất trên 6 bảng xếp hạng lớn ở Trung Quốc. Theo đó, NewJeans là nhóm nữ gen 4 đầu tiên đạt thành tích này tại thị trường tỷ dân.

Chỉ sau 15 giờ phát hành, Ditto đã chính thức đạt Real-time All kill khi đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực trên cả 4 nền tảng nhạc số hàng đầu Hàn Quốc gồm Bugs, Melon Top 100, Genie và Flo. Theo đó, Ditto trở thành ca khúc của nhóm nhạc nữ Kpop đạt Real-time All kill nhanh nhất 2022.

Trước đó, trong chương trình You Quiz On The Block của đài tvN, Giám đốc điều hành nhãn hiệu quản lý của NewJeans – Min Hee Jin, chia sẻ nhóm nữ 5 thành viên đã được trả lương chỉ sau 2 tháng ra mắt nhờ đạt nhiều thành tích ở cả mảng nhạc số lẫn tiêu thụ album.

Không dừng lại ở mảng âm nhạc, NewJeans còn chứng minh sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang. Theo Naver, nhóm được công nhận là biểu tượng xu hướng thời trang mới xứ Hàn. Không chỉ nhận được lời mời hợp tác từ hơn 100 nhãn hàng, NewJeans còn được xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như ELLE, Harper's Bazaar hay GQ Korea.

Nhóm nam mới thành lập tại Nhật Bản nhanh chóng định hình tên tuổi ngay sau khi ra mắt. Ảnh: Twitter.

Bên cạnh NewJeans, nhóm nhạc nam Nhật Bản đầu tiên của HYBE - &TEAM cũng đánh dấu sự hiện diện toàn cầu với màn debut đạt thành tích nổi bật. Theo đại diện từ HYBE, First Howling: Me đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album hàng đầu iTunes Nhật Bản chỉ sau ít giờ phát hành. Bên cạnh đó, sản phẩm debut đầu tay của &TEAM còn thống trị trên bảng xếp hạng iTunes ở 22 quốc gia.

Trong vòng 9 ngày ra mắt, nhóm đã đứng đầu bảng xếp hạng album tổng hợp hàng ngày, hàng tuần của Oricon Nhật Bản. Ở Hàn Quốc, nhóm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng album bán lẻ hàng ngày của Circle Chart (trước đây là Gaon Chart) - thành tích chưa từng có với một nhóm nhạc mới ra mắt.

Chiến lược mở rộng toàn cầu

Tháng 4/2021, HYBE cho biết đã chi tổng cộng 1,05 tỷ USD để sáp nhập Ithaca Holdings - công ty đầu tư truyền thông và giải trí do "ông bầu" quyền lực bậc nhất nước Mỹ Scooter Braun sáng lập, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám, trong đó có Justin Bieber và Ariana Grande.

HYBE mở rộng hoạt động tại Mỹ và Nhật. Ảnh: Naver.

Theo báo cáo, công ty con của HYBE tại Mỹ sẽ phụ trách thương vụ này. Đại diện HYBE khẳng định mục đích của thương vụ này là đẩy nhanh khả năng thâm nhập thị trường toàn cầu của hãng.

Sau khi hợp nhất với hãng giải trí Ithaca Holdings, HYBE Labels bắt đầu mở rộng ảnh hưởng tại Nhật Bản với chuyên môn về đào tạo và quản lý nghệ sĩ, đồng thời cung cấp khả năng sản xuất nội dung chất lượng cao và hỗ trợ cho sự phát triển của các nghệ sĩ trên thị trường toàn cầu.

Mới đây, HYBE Nhật Bản đã công bố ra mắt nhãn hiệu hoàn toàn mới NAECO với mục tiêu hỗ trợ đưa các nghệ sĩ tài năng Nhật Bản vươn ra toàn cầu. Nghệ sĩ chính thức đầu tiên tham gia NAECO là thần tượng kiêm diễn viên Yurina Hirate.

Cô từng được biết đến với tư cách là center của nhóm nhạc nổi tiếng Keyakizaka46. Ngôi sao gần đây cũng tham gia bộ phim truyền hình ăn khách Roppongi Class – phiên bản Nhật của Itaewon Class.

HYBE tiếp tục chiến lược mở rộng không biên giới để giảm phụ thuộc BTS. Ảnh: Naver.

Bằng cách ký hợp đồng với NAECO, Yurina Hirate cũng đang tìm cách đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới. Sao nữ sẽ tham gia nền tảng tương tác trực tiếp dành cho người hâm mộ Weverse vào đầu năm 2023. Theo Naver, điều này có tác động lớn đến giá cổ phiếu của công ty những ngày gần đây.

Han Hyeon Rok - Giám đốc điều hành của HYBE Nhật Bản, nhấn mạnh: “Chiến lược mở rộng không biên giới mà HYBE đang thực hiện được kỳ vọng sẽ giúp hãng duy trì hoạt động mạnh mẽ với động lực mới”.