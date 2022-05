Hy hữu vụ thoát bẫy lừa vì chữ viết quá xấu

Bị nhóm lừa đảo đe dọa, đôi vợ chồng đến ngân hàng nộp 160 triệu đồng vào tài khoản mà kẻ gian cung cấp. May mắn thay, số tiền trên bị treo ở ngân hàng vì lý do hy hữu.

Chiều 20/5, Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận có việc cặp vợ chồng ở địa phương bị nhóm nghi lừa đảo yêu cầu chuyển cho chúng 160 triệu đồng qua tài khoản. Tuy nhiên, do người nộp ghi chữ xấu, viết không rõ nên nhân viên ngân hàng đã đánh sai họ của người thụ hưởng. Vì vậy, số tiền bị treo trên hệ thống...

Cặp vợ chồng trên là bà T.T.V. và ông L.V.H. (ở buôn Ko Đung A, xã Ea Nuôl). Khoảng 8h ngày 18/5, bà V. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an và hỏi bà V. rằng năm 2002 có mở tài khoản ngân hàng ở Hà Nội không. Người gọi đến thông báo có ai đó ở nước ngoài đã gửi vào tài khoản của bà mấy trăm tỷ đồng nhưng đã tẩu tán hết.

Chưa hết, người tự xưng là cán bộ công an này còn nói trong huyện Buôn Đôn cũng có 32 người khác giống như bà V. nên yêu cầu hợp tác kiểm tra thông tin, bảo vệ tài sản cho bà.

Bà V. trình bày sự việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Ea Nuôl.

Sau đó, kẻ tình nghi nối máy cho bà V. nói chuyện với một người đàn ông khác xưng là "thủ trưởng công an phá án" và khuyên bà V. hợp tác, rồi hù dọa: “Nếu gia đình không hợp tác thì tội phạm có thể uy hiếp gia đình và đến gây án cả nhà”. Trước khi tắt máy, người này thông báo sẽ có thanh tra ngân hàng gọi lại.

Như kịch bản, ít phút sau, một phụ nữ gọi điện cho bà V. tự xưng thanh tra ngân hàng, thúc ép bà phải gửi tiền gấp đến một số tài khoản để kiểm tra xem có liên quan đến tội phạm ma túy hay không, kèm đe dọa “đã gắn định vị vào điện thoại, mọi hoạt động của bà đều bị theo dõi”, yêu cầu bà V. không được tiết lộ việc này cho bất cứ ai.

Quá hoảng hốt, sợ hãi, vợ chồng bà V. đến một ngân hàng rút 160 triệu đồng tiền tiết kiệm rồi chuyển toàn bộ vào số tài khoản nhóm lạ mặt cung cấp. Sau đó, vợ chồng bà V. đã kể lại sự việc cho người thân nghe và được khuyên đến công an xã trình báo vì đã bị lừa đảo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Nuôl thiết lập hồ sơ, cùng bà V. đến ngân hàng để kiểm tra giao dịch thì phát hiện, khi viết giấy nộp tiền, do chữ xấu, bà V. viết không rõ tên của người nhận. Nhân viên ngân hàng đánh máy sai họ người thụ hưởng nên tiền vẫn bị treo, chưa thể gửi đến số tài khoản của kẻ lừa đảo. Sau đó, bà V. đã được nhận lại toàn bộ số tiền suýt bị lừa đảo.

Bà V. cho biết: “Không hiểu vì sao lại mê muội làm theo, lúc đó giống như bị thôi miên. Bọn chúng gọi điện liên tục, khiến tôi rất mệt mỏi”.

Qua vụ việc trên, Công an xã Ea Nuôl khuyến cáo người dân cần tỉnh táo không nên nhẹ dạ, cả tin vào những người lạ gọi điện thoại tự xưng công an, cán bộ… để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Gặp tình huống trên, người dân cần chia sẻ với người thân, người hiểu biết và trình báo cơ quan công an.