Hwasa tuyên bố muốn thoát y giữa lúc bị chỉ trích biểu diễn dung tục

Sports Seoul đưa tin Hwasa của Mamamoo, người đang gây tranh cãi vì màn trình diễn 19+ ở lễ hội âm nhạc, tiếp tục đưa ra nhận xét khác thường. Ngày 18/5, video giới thiệu chương trình Dancing Queens on the Road được đăng tải. Nhà đài còn kèm chú thích: "Hwasa không nương tay!".

Ở giữa video, Lee Hyori tiết lộ Hwasa muốn trình diễn thoát y. Nữ ca sĩ nhóm Mamamoo khiến các khách mời khác trong chương trình ngạc nhiên khi tuyên bố: "Chúng tôi sẽ trụy lạc. Đây là những hình ảnh chưa từng được thể hiện".

Theo JTBC, tuyên bố của Hwasa một lần nữa trở thành chủ đề nóng. Tờ Ten Asia thậm chí chỉ trích Hwasa khi cô giữ im lặng suốt thời gian qua và tiếp tục nói về việc muốn thoát y bất chấp tranh cãi.

Tờ Ten Asia nhận định: “Tranh cãi tiếp tục nổ ra xung quanh màn trình diễn tục tĩu. Biểu diễn là hoạt động nghệ thuật thể hiện tư tưởng, nội dung người nghệ sĩ muốn biểu đạt tới người xem thông qua cơ thể. Hwasa muốn thể hiện điều gì qua màn biểu diễn này? Một màn trình diễn chỉ để lại sự khó chịu mà không có ý nghĩa nghệ thuật đương nhiên bị chỉ trích”.

Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục: "Hwasa là ca sĩ hàng đầu, có tầm ảnh hưởng. Hãy nhìn lại bản thân ít nhất một lần. Tuy nhiên, không nhận thấy bất cứ lo lắng nào từ Hwasa. Bất chấp những tranh cãi không ngừng, cô ấy tiết lộ mong muốn cởi bỏ quần áo để hòa nhịp cùng âm nhạc. Với tình trạng này, từ khóa duy nhất dành cho Hwasa là những câu chuyện liên quan đến tình dục hoặc 19+".

Vào 12/5, tại lễ hội âm nhạc của Đại học Sungkyunkwan, khi đang song ca ca khúc Don't Give Me với Loco, Hwasa đã đặt tay lên một bộ phận cụ thể trên cơ thể, sau đó chạm vào lưỡi.

Hành động của nữ ca sĩ bị chỉ trích tục tĩu bởi sự kiện diễn ra tại trường đại học và có cả người dân sống xung quanh với nhiều độ tuổi khác nhau theo dõi. Việc Hwasa có hành động nhạy cảm là không phù hợp.

Tờ Newsen cho rằng để thể hiện sự cá tính, quyến rũ, Hwasa không nhất thiết phải có hành động dung tục. Cô đã được khán giả tại lễ hội yêu mến và ủng hộ bởi chất giọng cuốn hút, màn trình diễn live khỏe khoắn, khả năng kiểm soát sân khấu. Việc cô có hành động khiêu khích là không cần thiết. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá hành động của cô là sai lầm và không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.

