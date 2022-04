Hwasa (Mamamoo) bị chỉ trích vì mặc hở hang

Hwasa nhiều lần gây tranh cãi vì mặc hở hang. Nữ ca sĩ thừa nhận cô trải qua quãng thời gian kinh khủng vì các bình luận tiêu cực.

Trong phim tài liệu MMM_Where are we now ghi lại cuộc sống của các thành viên Mamamoo mới được phát hành, Hwasa thú nhận cô phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng vì những bình luận ác ý.

"Tôi nghĩ đó là một nỗi bất hạnh. Tôi thậm chí đã nghĩ: 'Liệu tình huống này có kết thúc nếu tôi chết không?'. Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ và tôi không phải kiểu người muốn làm những việc khác, chẳng hạn kinh doanh khi đang đi hát. Tôi muốn trả ơn người hâm mộ bằng âm nhạc và giao tiếp với họ thông qua âm nhạc. Đó là mọi thứ đối với tôi. Nhưng khi đọc những bình luận tiêu cực, tôi thậm chí không muốn làm điều đó nữa", Hwasa tâm sự.

Hwasa theo đuổi phong cách táo bạo.

Giám đốc điều hành RBW - công ty quản lý của Mamamoo - Kim Do Hoon nói thêm: "Hwa Sa từng ăn mặc hở hang và sau đó cô ấy càng trở nên táo bạo nên một số người có thể cảm thấy thú vị rồi tự hỏi cô ấy làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có những người bảo thủ và nhận xét cô ấy không được mặc như thế. Thành thật mà nói, đây là thế giới mà phụ nữ phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn vì hình ảnh của họ".

Trước đó, Hwasa cũng cho biết cô bị chê bai nhân cách vì trang điểm quá đậm hoặc mặc quần áo hở hang. Theo Hwasa, công chúng muốn thấy cô bị tổn thương và thất bại nên thường xuyên để lại bình luận ác ý.

Hwasa sinh năm 1995, là em út kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc Mamamoo. Nữ ca sĩ nhiều lần gây tranh luận vì phong cách thời trang táo bạo. Cô là một trong những ca sĩ thần tượng được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi công chúng nghĩ tới phóng cách sexy, gợi cảm. Hwasa từng bị chỉ trích vì không mặc nội y ra sân bay hay xuất hiện với bộ bodysuit đỏ ở MAMA 2018...