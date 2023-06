Hwasa hẹn hò doanh nhân hơn 12 tuổi

Theo Sports Seoul, ca sĩ Hwasa chủ động theo đuổi bạn trai và cuộc tình của họ đã kéo dài 5 năm.

Sáng 30/6, Sports Seoul đưa tin Hwasa của Mamamoo hẹn hò một doanh nhân hơn cô 12 tuổi trong 5 năm. Theo giới truyền thông, người yêu của Hwasa là anh A, sinh năm 1983 và đang điều hành một doanh nghiệp tư nhân. Họ gặp nhau cách đây 5 năm thông qua công việc và Hwasa chủ động theo đuổi nam doanh nhân. A hiện là người cố vấn của Hwasa.

Một nguồn tin thân cận với Hwasa tiết lộ: "Anh A không vội vàng chấp nhận tình cảm của Hwasa vì Hwasa kém anh 12 tuổi. Ngoài ra, Hwasa là một nghệ sĩ nổi tiếng với công chúng nên A khá lo lắng. Hwasa cũng không tấn công quyết liệt nhưng sau đó nhờ tính cách dễ gần và sự chân thành của Hwasa, A dần mở lòng. Hai người sau đó phát triển thành người yêu”.

Hwasa đang hẹn hò.

Hwasa gần đây kết thúc hợp đồng độc quyền với RBW - công ty cô đã gắn bó 9 năm. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ đang thảo luận về hợp đồng độc quyền với P Nation do PSY đứng đầu. Hiện tại, cô xuất hiện trên chương trình giải trí tvN Dancing Queens on the Road.

Hwasa sinh năm 1995, ra mắt với vai trò em út trong nhóm nhạc Mamamoo. Cô cũng là giọng ca chính trong nhóm nhạc. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Gần đây, cô gây tranh cãi khi có vũ đạo được nhận xét phản cảm tại một lễ hội âm nhạc của sinh viên.