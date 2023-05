Hwasa gây chú ý với màn trình diễn táo bạo

Theo Sports Seoul, khoảnh khắc Hwasa giao lưu với người hâm mộ xuất hiện trong video giới thiệu chương trình Dance Singers On the Road, được TvN đăng tải vào ngày 11/5. Tình huống khán giả chạm vào vòng ba của nữ thần tượng nhận được sự chú ý từ công chúng.

Dưới đoạn video, nhiều người để lại bình luận khen Hwasa trình diễn tự tin, cuốn hút, làm chủ sân khấu. Song, so với các thần tượng Kpop, phần thể hiện của Hwasa được cho là khá táo bạo. Khi chương trình chính thức lên sóng, có thể cảnh này sẽ nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trong quá khứ, Hwasa (sinh năm 1995) từng nhiều lần vướng tranh cãi vì mặc quá sexy trên sân khấu trình diễn. Cô thường diện bodysuit, áo trong suốt. Bản thân cô có lần chia sẻ bị áp lực khi đối diện những chỉ trích.

Ngoài Hwasa, chương trình Dance Singers On the Road (dự kiến lên sóng vào cuối tháng 5) quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của showbiz Hàn Quốc như Lee Hyori, Kim Wan Sun, Uhm Jung Hwa, Boa.

Tham gia chương trình, các nghệ sĩ sẽ nhận được cuộc gọi từ khán giả của nhiều vùng miền. Họ sẽ đến địa điểm khán giả yêu cầu để biểu diễn. Trong video giới thiệu, dàn sao biểu diễn ở trạm cứu hoả, cuộc thi taekwondo, học viện... Ở một phân cảnh khác, Hwasa mặc một chiếc váy không tay, đến biểu diễn đường phố trước một quầy bán đồ ăn.

Hwasa ra mắt vào năm 2014 với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc Mamamoo. Đến tháng 2/2019, cô ra mắt album solo và được khán giả đánh giá cao. Bên cạnh những thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát, nữ thần tượng cũng gây chú ý với lối ăn mặc gợi cảm.

