Hwasa có vũ đạo tục tĩu và sự trả giá vì đi quá giới hạn

“Hwasa với màn trình diễn tục tĩu gây tranh cãi” là tiêu đề bài viết mới trên SBS, Star News cùng nhiều trang tin tức Hàn Quốc khác. Theo Ten Asia, biểu cảm, hành động kích thích của người nổi tiếng đã nhiều lần vấp phải phản ứng dữ dội. Vấn đề tồn tại không chỉ trên sân khấu mà cả sóng truyền hình Hàn Quốc.

Theo Star News, ngày 12/5, Hwasa biểu diễn tại Lễ hội Đại học Sungkyunkwan ở Jongno-gu, Seoul. Hwasa đã hâm nóng bầu không khí với những màn trình diễn nóng bỏng, táo bạo.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sân khấu Don't Give Me của Hwasa với khách mời Loco. Trong phần biểu diễn, Hwasa dùng lưỡi liếm tay sau đó đặt tay lên một bộ phận cụ thể trên cơ thể. Tiếng reo hò nổ ra trước hành động của Hwasa tại lễ hội, nhưng bầu không khí đã thay đổi chóng mặt sau khi video và hình ảnh về sân khấu lan truyền trên mạng. Cư dân mạng chỉ ra sân khấu của Hwasa đã đi quá giới hạn.

Theo Sports Chosun, đây không phải lần đầu tiên phong cách gợi cảm, táo bạo của Hwasa trở thành chủ đề bàn tán. Nữ ca sĩ gây tranh cãi khi xuất hiện trong bộ bodysuit bó sát màu đỏ bằng da tại MAMA 2018. Một số người tôn trọng và khen ngợi concept độc đáo của Hwasa với trang phục giống áo tắm, nhưng số khác lại chỉ ra nó quá lố lăng.

Về vấn đề này, Hwasa đã thể hiện quan điểm thông qua chương trình Radio Star của đài MBC. Thành viên nhóm Mamamoo cho biết: "Thay vì quan tâm việc mặc loại quần áo nào, tôi để tâm hơn đến việc làm thế nào để trông thật ngầu trên sân khấu và liệu mình có thể trình diễn tốt hay không".

Lần khác, cô cho biết thêm: "Về những tranh cãi xoay quanh vấn đề thời trang, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ tập trung làm việc thôi. Cảm ơn những người đã chỉ trích tôi nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó. Tôi là một kẻ thất bại nên tinh thần của tôi rất vững vàng. Tôi sẽ đi thực hiện album tiếp theo".

Hwasa tiếp tục trở thành trung tâm của sự chú ý khi mặc trang phục trong suốt hay để lộ những phần cơ thể nhạy cảm do vũ đạo mạnh mẽ, dữ dội khi biểu diễn ca khúc Maria. Lần khác, nữ ca sĩ thậm chí không mặc nội y khi tới sân bay. Nữ ca sĩ cũng gây tranh cãi khi mặc áo yếm lộ toàn bộ lưng kết hợp short nhung cực ngắn ở Golden Disc Awards diễn ra đầu năm 2021 bất chấp thời tiết lạnh giá -9 độ.

Việc đó cho thấy Hwasa không bận tới những lời phán xét, chỉ trích xung quanh trang phục, hành động của cô. Cũng bởi thế, nhiều khán giả tỏ ra thích thú với sự tự tin và cá tính phá vỡ mọi rào cản, định kiến của Hwasa. Tuy nhiên, theo Sports Chosun, việc Hwasa lặp đi lặp lại tranh cãi có tính chất tương tự nhau cho thấy cô đang dần đi quá giới hạn.

“Nữ ca sĩ đã vượt qua ranh giới giữa nghệ thuật và tục tĩu”, Sports Chosun nhận định.

Trong khi đó, TV Report cho rằng vì Hwasa nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, bất cần nên cô thường xuyên trở thành chủ đề nóng. Quần áo cô ấy mặc trên sân khấu, cử chỉ, nét mặt, cách trang điểm, biểu diễn, mọi thứ đều được công chúng bàn tán.

Ngoài ra, phong cách của Hwasa không hề xa lạ với các ngôi sao nhạc pop phương Tây. Và trước cô, nhiều nghệ sĩ cũng muốn vượt khỏi tầm kiểm soát để thể hiện khía cạnh mới của bản thân. Sam Smith thu hút sự chú ý của công chúng với những màn trình diễn không có giới hạn giới tính. Điều tương tự cũng xảy ra với Lady Gaga, Beyoncé và Rihanna.

Tuy nhiên, lý do hành động lần này của nữ ca sĩ bị chỉ trích dữ dội là địa điểm nơi cô biểu diễn. Đây là một lễ hội nơi sinh viên đại học tụ tập. Ngoài ra, cả người dân địa phương cũng có thể đến tham dự. Theo Star News, vì sự kiện không có giới hạn độ tuổi cụ thể nên Hwasa cần tôn trọng khán giả.

Ten Asia nhận định Hwasa đã khiến vấn đề liên quan đến quan điểm tình dục trong giới giải trí một lần nữa được đưa ra bàn luận. Rõ ràng nhìn vào thời trang không mặc áo ngực mà cô diện ở sân bay, có thể thấy cá tính của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, việc có những biểu hiện ở địa điểm không phù hợp, Hwasa nên nhìn lại mình, tờ Ten Asia viết.

“Với Hwasa, màn biểu diễn tục tĩu có thể là trở ngại cho các hoạt động giải trí trong tương lai. Nhiều người nổi tiếng khác cũng từng bị ảnh hưởng vì 'biểu hiện giới tính' vượt quá giới hạn”, Ten Asia viết.

Tháng 3/2021, MC Park Na Rae thực hiện chương trình Hinarae với đối tượng khán giả chính là trẻ em. Tuy nhiên, tranh cãi quấy rối tình dục đã nổ ra chỉ sau hai tập phát sóng.

Vào thời điểm đó, Park Na Rae khi mặc quần áo cho con búp bê đã có những lời nói và hành động được đánh giá là 19+. Nữ MC sau đó bị tẩy chay. Khán giả thậm chí khiếu nại nội dung do Park Na Rae thực hiện khiến nữ MC bị cảnh sát điều tra. Phải mất thời gian dài, Park Na Rae mới có thể hoạt động trở lại.

Shin Dong Yeop mới đây rơi vào tranh cãi tương tự vì tham gia chương trình dành cho các diễn viên phim người lớn mang tên Sex + Person: Japan. Khán giả Hàn Quốc thậm chí yêu cầu MC rời khỏi một chương trình khác là TV Animal Farm chiếu trên SBS. Lý do Shin Dong Yeop bị tẩy chay là TV Animal Farm có đông phụ nữ và trẻ em yêu thích.

Theo Ten Asia, chủ đề 19+ và những biểu hiện khiêu dâm luôn là con dao hai lưỡi. Nếu công chúng chấp nhận nó một cách vui vẻ và thấy mới mẻ, các nghệ sĩ có thể thể hiện thoải mái cá tính. Tuy nhiên, từ trường hợp Park Na Rae, Shin Dong Yeop hay mới nhất là Hwasa, có thể thấy chủ đề này vẫn nhạy cảm. Người nổi tiếng rất dễ bị tẩy chay nếu đi quá giới hạn.

Trở lại trường hợp Hwasa, tờ Newsen nhận định để thể hiện sự cá tính, quyến rũ, nghệ sĩ không nhất thiết phải có hành động dung tục.

Trên thực tế, ở sân khấu lễ hội hôm đó, khán giả đã rất hào hứng với những nét quyến rũ của Hwasa, chẳng hạn chất giọng cuốn hút, màn trình diễn live khỏe khoắn và khả năng kiểm soát sân khấu. Cô thừa sức dẫn dắt bầu không khí mà không cần những hành động khiêu khích. Truyền thông Hàn Quốc nhận định đó là sai lầm không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác.

