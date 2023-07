Hwasa bị điều tra vì màn trình diễn dung tục

Sở cảnh sát Seongdong ở Seoul nhận đơn tố cáo Hwasa từ Liên minh bảo vệ nhân quyền của phụ huynh học sinh. Nữ ca sĩ sẽ bị điều tra vì màn trình diễn dung tục.

Ngày 10/7, tờ Ten Asia đưa tin Hwasa, thành viên Mamamoo, bị một nhóm phụ huynh tố cáo vì màn biểu diễn dung tục trước đó. Theo Sở cảnh sát Seongdong ở Seoul (Hàn Quốc), Hwasa bị Liên minh bảo vệ nhân quyền của phụ huynh học sinh buộc tội có hành vi không đứng đắn. Do đó, cảnh sát sẽ tiến hành một cuộc điều tra.

Nguyên nhân xuất phát từ màn biểu diễn của nữ ca sĩ tại lễ hội đại học vào tháng 5 vừa qua. Khi ấy, Hwasa biểu diễn tại Lễ hội Đại học Sungkyunkwan để thực hiện các cảnh quay cho chương trình giải trí tvN Dancing Queens on the Road. Khi thể hiện tiết mục Don’t Give Me, nữ ca sĩ có vũ đạo được cho là quá tục tĩu.

Hwasa bị điều tra.

Video ghi lại tiết mục của nữ ca sĩ sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã vấp phải phản ứng tiêu cực. Cả khán giả lẫn truyền thông Hàn Quốc đều nhận định hành động của thành viên nhóm Mamamoo đi quá giới hạn.

Liên minh bảo vệ nhân quyền của phụ huynh học sinh chỉ trích: "Hwasa được mời tham dự lễ hội của Đại học Sungkyunkwan vào 12/5. Hwasa đã có hành động hoàn toàn không phù hợp với ngữ cảnh. Hành động của Hwasa khơi gợi liên tưởng đến việc quan hệ tình dục, đủ khiến khán giả ​​phải xấu hổ".

Một đại diện từ công ty quản lý của Hwasa cho biết: "Chúng tôi đang kiểm tra thông tin".

Vì vấp phải phản ứng dữ dội, khi được phát lại trên chương trình Dancing Queens on the Road ngày 22/6, vũ đạo gây tranh cãi của Hwasa bị cắt bỏ. Ê-kíp thay thế cảnh quay trên bằng khoảnh khắc Lee Hyori và Kim Wan Seon ngạc nhiên trước màn trình diễn của Hwasa.