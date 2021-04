Huỳnh Hiểu Minh tiều tụy sau khi giảm 15 kg

Huỳnh Hiểu Minh giảm cân nhiều để vào vai diễn mới. Sau khi giảm 15 kg, diện mạo của tài tử bị ảnh hưởng, anh lộ nếp nhăn, thần thái tiều tụy.

Ngày 1/4, Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ hình ảnh mới khiến người hâm mộ khó nhận ra vì tài tử giảm cân nhiều, trạng thái mệt mỏi.

Nam diễn viên cho biết anh đã kết thúc quá trình quay tác phẩm Chân tướng cuối cùng. Vài tháng qua, để phục vụ vai diễn Huỳnh Hiểu Minh liên tục giảm cân, anh giảm đến 15 kg, khiến khuôn mặt hốc hác, các nếp nhăn hiện rõ.

Huỳnh Hiểu Minh xuống sắc vì giảm nhiều cân.

"Cuối cùng cũng đóng máy, thật là một kỷ niệm khó quên. Cảm ơn mọi người đã cùng tôi phấn đấu nhiều ngày như vậy", Huỳnh Hiểu Minh nói.

Anh cũng chia sẻ nỗi khổ khi quay phim do hoàn cảnh thiếu thốn, khắc nghiệt và Huỳnh Hiểu Minh còn phải liên tục ăn chay để ép cân, trong khi đồng nghiệp được ăn uống đầy đủ, bổ dưỡng.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe. Ngôi sao 44 tuổi chỉ ăn salad rau quả và một chút mì để nạp năng lượng cho cả ngày làm việc. Trong video, chính nam diễn viên cũng than thở với trợ lý "ăn không đủ no", nhưng sau đó chỉ uống một chai nước suối để cầm hơi.

Sohu bình luận Huỳnh Hiểu Minh đang nỗ lực nhiều cho sự nghiệp, trước tác phẩm Chân tướng cuối cùng, nam nghệ sĩ có vai diễn trong Người đội tóc giả (The Man with the Wig), anh phải giảm hơn 10 kg, từ 79 kg xuống 69 kg. Từng có thời điểm, sao nam chia sẻ cân nặng của anh chỉ nhỉnh hơn 60 kg. Việc sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn dẫn đến hệ quả tài tử bị suy dinh dưỡng, sức khỏe sa sút, dễ bị mệt tim khi làm việc quá lâu.

Nam diễn viên lộ cằm nhọn, trạng thái tiều tụy khi giảm cân quá nhiều trong thời gian ngắn.

Năm 2020 là một năm thành công của Huỳnh Hiểu Minh trên màn ảnh với dấu ấn khó quên qua tác phẩm Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Sau đó, tài tử vinh dự giành ngôi Ảnh đế Kim Kê nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim điện ảnh Liệt hỏa anh hùng.

Tháng 1 vừa qua, anh có tác phẩm đánh dấu hình ảnh mới trong Game Changer, rũ bỏ hình tượng nam thần hào hoa, trở thành một chuyên gia PR đầy chiêu trò trước loạt khủng hoảng truyền thông. Bộ phim được chấm điểm chất lượng 5,7/10 trên Douban.