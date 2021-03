Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục giảm cân khó nhận ra

Huỳnh Hiểu Minh vẫn áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm cân, bất chấp việc ngoại hình bị khán giả phàn nàn quá gầy gò, già nua.

Ngày 22/3, Sina đưa nhân viên đoàn phim chia sẻ video về chế độ ăn kiêng của Huỳnh Hiểu Minh ở hậu trường lên mạng xã hội. Trong hình ảnh mới nhất, tài tử Thần điêu đại hiệp xuống sắc thấy rõ. Anh để râu ria xồm xoàm, ở góc nghiêng hai má của sao nam hóp sâu, cơ thể thiếu sức sống, già nua.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe. Ngôi sao 44 tuổi chỉ ăn salad rau quả và một chút mì để nạp năng lượng cho cả ngày làm việc. Trong video, chính nam diễn viên cũng than thở với trợ lý "ăn không đủ no", nhưng sau đó chỉ uống một chai nước suối để cầm hơi.

Ngoại hình gầy gò, tiều tụy của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina.

Dưới phần bình luận, khán giả lo lắng cho thể trạng của Huỳnh Hiểu Minh. Anh được nhận xét quá gầy gò và tiều tụy. Người hâm mộ khuyên anh nên ăn uống nhiều hơn để thân hình thêm đầy đặn, cân đối.

Trước đó, để phục vụ cho vai diễn trong Người đội tóc giả (The Man with the Wig), anh phải giảm hơn 10 kg, từ 79 kg xuống 69 kg. Từng có thời điểm, sao nam chia sẻ cân nặng của anh chỉ nhỉnh hơn 60 kg. Việc sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn dẫn đến hệ quả tài tử bị suy dinh dưỡng, sức khỏe sa sút, dễ bị mệt tim khi làm việc quá lâu.

Tuy nhiên, sau khi phim đóng máy, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tăng cân trở lại, ngược lại anh còn xuất hiện với ngoại hình ngày càng ốm yếu.

Ngoại hình thời điểm chưa giảm cân của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sohu.

Năm 2020 là một năm thành công của Huỳnh Hiểu Minh trên màn ảnh với dấu ấn khó quên qua tác phẩm Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Sau đó, tài tử vinh dự giành ngôi Ảnh đế Kim Kê nhờ màn thể hiện tốt trong phim điện ảnh Liệt hỏa anh hùng.

Tháng 1 vừa qua, thừa thắng xông lên, anh có tác phẩm đánh dấu hình ảnh mới trong Game Changer, rũ bỏ hình tượng nam thần hào hoa, trở thành một chuyên gia PR đầy chiêu trò trước loạt khủng hoảng truyền thông. Bộ phim được chấm điểm chất lượng 5,7/10 trên Douban.