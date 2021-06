Huỳnh Hiểu Minh sau thời gian giảm 15 kg vì vai diễn

Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận phương pháp giảm cân của anh cực đoan dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng. Hiện tại, nam diễn viên tập thể thao để lấy lại thể trạng.

Ngày 27/6, Sina đưa tin nữ diễn viên Ngô Tĩnh Huyên chia sẻ hình ảnh với Huỳnh Hiểu Minh. Trong ảnh, nam diễn viên Thần điêu đại hiệp đã lấy lại được cơ bắp săn chắc và vóc dáng mạnh mẽ.

Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau quãng thời gian giảm cân phục vụ vai diễn. "Dạ dày của tôi không thích ứng được với việc nhịn ăn đột ngột. Do đó, cơ thể gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa, nhịp tim không ổn định", Huỳnh Hiểu Minh nói.

Hình ảnh mới của Huỳnh Hiểu Minh sau thời gian giảm cân quá mức.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe, phản khoa học. Ngôi sao 44 tuổi chỉ ăn salad rau quả và một chút mì để nạp năng lượng cho cả ngày làm việc. Trong video, chính nam diễn viên cũng than thở với trợ lý "ăn không đủ no", nhưng sau đó chỉ uống một chai nước suối để cầm hơi. Ngoại hình nam diễn viên gầy gò, xuống dốc vì giảm 15 kg chỉ trong khoảng 2 tháng.

Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh còn đối mặt với chứng trầm cảm vì bị dư luận công kích, chê bai từ năng lực diễn xuất cho đến cuộc sống riêng tư. Điều này khiến anh chịu áp lực lớn và gặp vấn đề tâm lý.

Hiện tại, sau khi hoàn thành dự án phim Người đội tóc giả (The Man with the Wig), Huỳnh Hiểu Minh chưa vội gia nhập đoàn phim mới. Anh tham gia các chương trình giải trí để giảm căng thẳng. Mới đây, tài tử nhận vai trò trưởng nhóm trong show Nhà hàng Trung Hoa 5.

Ngoài Huỳnh Hiểu Minh, chương trình còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Ninh Tịnh, Châu Dã, nữ ca sĩ Diêu An Na, hot boy Tây Tạng Đinh Chân, nam diễn viên Cung Tuấn.

Huỳnh Hiểu Minh nhận lời tham gia show giải trí sau nhiều tháng đóng phim.

Trong đó, Diêu An Na sinh năm 1998 là con gái chủ tịch tập đoàn điện tử Huawei, một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Đinh Chân là chàng trai chăn bò người Tây Tạng nổi tiếng sau một video được đăng tải trên mạng xã hội.

Châu Dã là nghệ sĩ của công ty Lý Băng Băng, được biết đến với vai phụ trong phim Em của thời niên thiếu. Tài tử Cung Tuấn nổi tiếng từ hồi tháng 2 nhờ thành công của phim Sơn hà lệnh.