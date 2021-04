Huỳnh Hiểu Minh rối loạn nhịp tim sau khi giảm 15 kg

Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận sức khỏe kém đi do giảm cân không khoa học. Tài tử xuất hiện trạng thái rối loạn tiêu hóa, nhịp tim.

Ngày 16/4, báo Điện ảnh Trung Quốc phỏng vấn Huỳnh Hiểu Minh về tình trạng sức khỏe của anh sau quãng thời gian giảm cân phục vụ vai diễn. Tài tử thừa nhận gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

"Dạ dày của tôi không thích ứng được với việc nhịn ăn đột ngột. Do đó, cơ thể gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa, nhịp tim không ổn định", Huỳnh Hiểu Minh nói.

Huỳnh Hiểu Minh xuống dốc ngoại hình gì giảm cân.

Trước đó, đạo diễn Đổng Việt của Người đội tóc giả (The Man with the Wig) từng chia sẻ hình ảnh nam diễn viên suy yếu dựa vào đạo cụ trên phim trường vì phải nhịn đói, không có sức lực.

"Vì nỗ lực của anh ấy, Huỳnh Hiểu Minh xứng đáng được tôn trọng". Đạo diễn Đổng Việt cũng bày tỏ cảm thấy áy náy vì yêu cầu nam diễn viên giảm 15 kg.

Huỳnh Hiểu Minh cũng chia sẻ nỗi khổ khi quay phim do hoàn cảnh thiếu thốn, khắc nghiệt và ăn chay để ép cân.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe, phản khoa học. Ngôi sao 44 tuổi chỉ ăn salad rau quả và một chút mì để nạp năng lượng cho cả ngày làm việc. Trong video, chính nam diễn viên cũng than thở với trợ lý "ăn không đủ no", nhưng sau đó chỉ uống một chai nước suối để cầm hơi.

Nam diễn viên đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Năm 2020 là một năm thành công của Huỳnh Hiểu Minh trên màn ảnh với dấu ấn khó quên qua tác phẩm Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Sau đó, tài tử vinh dự giành ngôi Ảnh đế Kim Kê nhờ màn thể hiện ấn tượng trong phim điện ảnh Liệt hỏa anh hùng.

Tháng 1 vừa qua, anh có tác phẩm đánh dấu hình ảnh mới trong Game Changer, rũ bỏ hình tượng nam thần hào hoa, trở thành một chuyên gia PR đầy chiêu trò trước loạt khủng hoảng truyền thông. Bộ phim được chấm điểm chất lượng 5,7/10 trên Douban.