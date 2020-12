Huỳnh Hiểu Minh giảm cân khắc nghiệt như thế nào?

Để giảm 10 kg cho vai diễn mới, Huỳnh Hiểu Minh gần như không ăn gì trong một ngày mà chỉ uống nước, ăn táo.

Ngày 22/12, Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với tạo hình mới gây bất ngờ với khán giả. Nam diễn viên vừa giảm tới 10 kg.

Huỳnh Hiểu Minh cho biết để chuẩn bị cho vai diễn mới trong phim The Man with the Wig, anh phải giảm cân liên tục trong vòng 2 tháng. Nhân vật của anh trong phim là một gã lái xe taxi tên Mạnh Trung làm việc vào ban đêm, cuộc sống khổ cực, ngoại hình khắc khổ.

Do đó, Huỳnh Hiểu Minh phải nuôi râu và giảm cân để phù hợp với bối cảnh nhân vật. Ngoài ra, Mạnh Trung còn vô tình vướng vào một vụ án nguy hiểm, luôn sống trong tình trạng sợ hãi, căng thẳng.

Trên trang cá nhân, tài tử Thần điêu đại hiệp tiết lộ thực đơn hàng ngày chỉ có nước lọc gồm: "Bữa sáng: Không khí tươi mới. Bữa trưa: Nước lọc. Bữa tối: Ánh trăng dịu dàng".

Để giảm cân, Huỳnh Hiểu Minh hầu như chỉ uống nước.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh chỉ uống nước và ăn một số hoa quả như táo để phục vụ việc giảm cân khắc nghiệt. Anh cũng tập luyện vất vả để nhanh chóng giảm trọng lượng. Nam diễn viên khuyên fan không nên học tập theo anh. Huỳnh Hiểu Minh từng muốn giảm thêm 5 kg, nhưng kế hoạch đã phải thay đổi vì sức khỏe sa sút.

"Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp hạn chế ăn, năng tập. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này", anh tiết lộ với truyền thông.

Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá có năm 2020 khá thành công. Vai diễn trong Liệt hỏa anh hùng (The Bravest) giúp anh được vinh danh "Ảnh đế" ở LHP Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 33. Tuy nhiên, tài tử bị công chúng cho là không xứng đáng giành chiến thắng vì diễn xuất thiếu thuyết phục.

Nam diễn viên quyết tâm tăng giảm thể trọng liên tục để vào các vai khác nhau.

Ngoại hình ưa nhìn và phong thái thần tượng của Huỳnh Hiểu Minh khiến nam diễn viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn ấn tượng. Mặc dù tích cực đi thử vai và làm quen với các đạo diễn, Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường xuyên bị từ chối khỏi các dự án.

"Họ hứa hẹn giao vai cho tôi, nhưng rồi lại gạch tên tôi vào phút cuối", nam diễn viên nói. "Có lẽ họ nghĩ tôi dựa quá nhiều vào ngoại hình nên đã do dự không muốn giao vai. Tới tận lúc này, tôi vẫn thường xuyên bị từ chối".