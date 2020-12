Huỳnh Hiểu Minh, Cổ Thiên Lạc sa sút sức khỏe thế nào khi ép cân?

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh gây sốc với vẻ ngoài tiều tụy, hốc hác khó nhận ra. Để vào vai một lái xe taxi tên Mạnh Trung làm việc vào ban đêm, cuộc sống khổ cực, ngoại hình khắc khổ trong The Man with the Wig, nam diễn viên phải giảm 10 kg chỉ trong vòng 2 tháng.