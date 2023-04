Huỳnh Hiểu Minh cầm biển có chữ 'Chi Pu, xin chào'

Ngày 3/4, tờ QQ đưa tin chương trình nổi tiếng Trung Quốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng chính thức ghi hình vào 2/4. Năm nay, chương trình đổi tên thành Đạp gió 2023. Huỳnh Hiểu Minh cũng xuất hiện tại địa điểm ghi hình của chương trình và được dự đoán tiếp tục đảm nhận vai trò MC.

Đặc biệt, theo hình ảnh đăng trên tờ 163, Huỳnh Hiểu Minh giơ cao tấm biển ghi "Chào mừng các chị em đến với Đạp gió 2023".

Theo tờ 163, tấm biển được viết bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Việt Nam và Nga. Đặc biệt, tấm biển có dòng chữ “Chi Pu Xin chào”. Một video ghi lại cảnh Huỳnh Hiểu Minh dắt tay cô gái giống hệt Chi Pu lên xe của chương trình cũng lan truyền. Đặc biệt, trong danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình do tờ 163 công bố, tên của Chi Pu cũng xuất hiện.

Tờ 163 đưa tin Chi Pu tham gia chương trình. Tên của cô cũng xuất hiện trong tấm biển do Huỳnh Hiểu Minh cầm (ảnh phải). Ảnh: 163.

Điều đó làm tin tức Chi Pu tham gia Đạp gió 2023 một lần nữa gây xôn xao mạng xã hội. Thông tin này được hàng loạt fanpage chia sẻ suốt những ngày qua.

Phóng viên Zing liên hệ với phía Chi Pu, quản lý của nữ ca sĩ cho biết chưa thể phát ngôn vào thời điểm này.

Theo 163, chương trình năm nay có sự tham gia của 33 thí sinh. Tạ Na, Cung Lâm Na, Trương Gia Nghê, Lưu Tích Quân, Ngô Thiến, Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, nữ diễn viên Hàn Quốc Choo Ja Hyun, Amber (cựu thành viên nhóm f(x))… là những nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ do Mango TV thực hiện. Trong chương trình, các ca sĩ nữ trên 30 tuổi cạnh tranh nhau để được công chúng quan tâm trở lại và ra mắt trong nhóm nhạc dự án. Vương Tâm Lăng, Jessica Jung, Jia… từng vực dậy sự nghiệp khi tham gia chương trình này.

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.