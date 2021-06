Huỳnh Hiểu Minh bị miệt thị ngoại hình và trào lưu mặt hoa da phấn

Không chỉ nghệ sĩ nữ, các sao nam Trung Quốc cũng đang hứng chịu nạn miệt thị ngoại hình từ công chúng.

Sự kiện Đêm điện ảnh Weibo diễn ra vào giữa tháng 6 quy tụ dàn sao tên tuổi trong showbiz Hoa ngữ. Trên thảm đỏ, ngoại hình của các nam nghệ sĩ nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả, bên cạnh màn đọ sắc của minh tinh.

Thế nhưng, gần như toàn bộ tài tử nổi bật nhất nhì sự kiện đều bị chê bai ngoại hình. Trên mạng xã hội Weibo, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước phong độ đi xuống của loạt mỹ nam showbiz.

Dàn tài tử bị miệt thị ngoại hình

Theo các trang tin tức như Sina, Sohu, iFeng, sau Đêm điện ảnh Weibo chủ đề: "Ngoại hình lao dốc, kém hơn cả người bình thường của tài tử Trung Quốc" thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội.

Doãn Chính là nam nghệ sĩ bị dân mạng chế giễu không ngớt lời. Ngôi sao của phim Ma tước bị nhận xét có ngoại hình trông như "bà thím" vì tăng cân quá đà, gương mặt lộ rõ dấu vết lão hóa và mái tóc dài lộn xộn. Tình trạng lao dốc phong độ của Doãn Chính khi chỉ mới 35 tuổi bị khán giả chê trách "không kính nghiệp".

Ngoại hình xuống phong độ của Doãn Chính là chủ đề bình phẩm sau khi Đêm điện ảnh Weibo khép lại. Ảnh: Sina.

Trước khi tăng cân mất kiểm soát, Doãn Chính được xếp vào nhóm nam diễn viên có ngoại hình lãng tử, phi giới tính của ngành giải trí Hoa ngữ. Anh phù hợp với đủ thể loại tạo hình trên màn ảnh, thậm chí đóng giả nữ giới.

Ngoại hình quá khổ là trở ngại sự nghiệp, khiến anh mất đi không ít người hâm mộ dù được đánh giá là nghệ sĩ tài năng toàn diện của showbiz.

Sau vai diễn đào hát gây tiếng vang trong Bên kia tóc mai không phải hải đường hồng, anh chưa nhận được kịch bản phim mới. Tình cảnh đối lập với bạn diễn Huỳnh Hiểu Minh.

Gần một năm qua, Doãn Chính quyết tâm giảm cân, nhưng kết quả không như kỳ vọng.

Tại sự kiện, nam nghệ sĩ trẻ Trần Phi Vũ cũng bị soi xét ngoại hình. Đã giảm 7,5 kg để hợp chuẩn, con trai của đạo diễn Trần Khải Ca vẫn bị chê làn da khô sần, quầng thâm mắt lộ rõ.

Ngôi sao mới nổi Trương Triết Hạn bị chê gầy gò, kém sắc trong ảnh chưa qua chỉnh sửa trên thảm đỏ. Trong khi Chu Nhất Long cùng Hoàng Cảnh Du lại bị nhận xét trông như "xã hội đen và dân chơi" trên thảm đỏ. Họ người để kiểu đầu đinh, người xuất hiện với mái tóc nhuộm highlight trước công chúng.

Tiêu chuẩn mới về cái đẹp với nam nghệ sĩ

Theo Sina, trong môi trường đất chật sao đông như showbiz Trung Quốc, người nổi tiếng chịu nhiều áp lực. Bên cạnh việc đảm bảo chuyên môn nghệ thuật, họ luôn phải cố gắng duy trì vẻ ngoài thu hút, từ gương mặt tới vóc dáng.

Không chỉ minh tinh, các nghệ sĩ nam ngày nay cũng chịu áp lực đánh giá và bình phẩm ngoại hình khắt khe từ công chúng. Vẻ ngoài hoàn hảo và hợp gu thị trường trở thành chuẩn mực cho cái đẹp của nam giới nói chung.

Theo Sohu, khán giả Trung Quốc có xu hướng yêu thích những Sissy boy hay còn được gọi là Tiểu thịt tươi - thuật nữ chỉ các nam nghệ sĩ có gương mặt hiền lành, thư sinh hoặc đáng yêu như thiếu niên.

Lương Sâm (trái) và Lưu Vũ đại diện cho thế hệ thần tượng có phong cách đối lập. Ảnh: Weibo.

Trào lưu sao nam "mặt hoa da phấn" xuất hiện từ những năm 2018. Thời điểm văn hóa thần tượng bùng nổ ở Trung Quốc. Trên mạng xã hội, khán giả xuýt xoa khen ngợi những hình ảnh cận mặt của nam thần tượng "đẹp hơn hoa" với làn da mịn như sứ, đôi môi đỏ mọng, đường nét mảnh khảnh và nụ cười tỏa sáng, ngọt ngào.

Tuy nhiên, việc nam nghệ sĩ chạy theo khung chuẩn mực thẩm mỹ đại trà khiến ngành giải trí Trung Quốc mất đi nhiều kiểu nam tính khác nhau. Theo Sina, số lượng tài tử đi theo hình tượng cơ bắp hay ngược dòng xu hướng ngày càng ít, đếm trên đầu ngón tay.

Trong 119 thí sinh của show Thanh xuân có bạn 3, Lương Sâm là nhân tố nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình đặc biệt. Anh là thực tập sinh duy nhất cạo trọc tóc trong show.

Diện mạo khác lạ giúp anh có cơ hội nổi tiếng. Trước Thanh xuân có bạn 3, Lương Sâm có gần 5 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ. Có ngoại hình điển trai và tài năng, nhưng anh vẫn không được khán giả biết đến. Theo Sina, tên tuổi của Lương Sâm chìm nghỉm vì không tạo ra sự khác biệt trên thị trường vốn có quá nhiều mỹ nam.

Và việc thay đổi phong cách giúp anh nổi bật giữa 119 thí sinh lẫn nhiều nam thần tượng khác trong ngành. Dù vậy, cũng có không ít khán giả cho rằng việc Lương Sâm để đầu trọc xuất hiện trên sân khấu quá mất mỹ cảm.

Chưa kể, khi hình mẫu đàn ông lý tưởng bị rập khuôn còn khiến nghệ sĩ lẫn công chúng bị ám ảnh đến cực đoan về cái đẹp. Người có ngoại hình lệch chuẩn có thể bị chê bai, miệt thị.

Tại Sáng tạo doanh 2021, Lưu Vũ là một trong những thực tập sinh nổi bật nhờ ngoại hình điển trai, thư sinh và khả năng vũ đạo điêu luyện. Anh được mệnh danh là "mỹ nam cổ trang". Trong vòng chung kết, nam thần tượng nhận số bình chọn cao nhất, trở thành center của nhóm nhạc mới INTO1.

Mới đây, góp mặt trên sóng livestream cùng Lý Giai Kỳ, Lưu Vũ bị khán giả chỉ trích dữ dội vì trang điểm đậm hơn cả phái nữ. Anh đi theo trào lưu "mặt hoa da phấn".

Để lên hình ăn ảnh hơn, La Vân Hi giảm cân cực đoan. Tài tử thường lộ vóc dáng nhỏ bé, đôi chân gầy thiếu sức sống. Nhìn vào ngoại hình của sao nam, bạn diễn Dương Tử từng chia sẻ cô cảm thấy áp lực khi đứng cạnh anh: "Tổng thể gương mặt của tôi gấp hai lần anh ấy. Nhìn La Vân Hi tôi thấy mình phải giảm cân cấp tốc".

Theo Sohu, nam diễn viên giới thiệu mình cao 1,77 m, nặng 57 kg, nhưng với chia sẻ từ Dương Tử chỉ số hình thể thực tế của anh khó đạt được con số này.

Trong buổi phỏng vấn Tân Hoa Xã, Đàm Quốc Phong - bác sĩ tư vấn sức khỏe và tâm lý cho nhiều nghệ sĩ, tiết lộ những vấn đề sao Trung Quốc gặp phải khi chạy theo tiêu chuẩn đẹp trong xã hội.

Theo lời bác sĩ, không ít nghệ sĩ phải đối diện với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như ốm yếu, ngất xỉu trong lúc làm việc, thậm chí mắc chứng rối loạn ăn uống bởi thực đơn giảm cân khắc nghiệt. Ngoài ra, trang điểm quá nhiều còn khiến họ gặp vấn đề về da.

Đừng khiến đàn ông cũng phải chạy theo ngoại hình

Theo iFeng, thay đổi ngoại hình là chuyện không phải hiếm với các nam nghệ sĩ Hoa ngữ. Ngoài yếu tố tuổi tác và bệnh tật, đây còn là yêu cầu bắt buộc với nhiều diễn viên khi nhận phim mới. Họ chấp nhận hy sinh vẻ ngoài để phát triển sự nghiệp.

Chu Nhất Long hy sinh mái tóc và vẻ ngoài thư sinh để đảm nhận vai giám đốc nhà tang lễ trong tác phẩm Sự kiện trong đời. Đây vai diễn đi theo hình tượng mới, hoàn toàn khác những nhân vật anh từng diễn.

Huỳnh Hiểu Minh thay đổi diện mạo để phù hợp với vai diễn mới. Ảnh: Sohu.

Để phục vụ cho vai diễn trong Người đội tóc giả (The Man with the Wig), Huỳnh Hiểu Minh cũng phải giảm hơn 10 kg, từ 79 kg xuống 69 kg.

Tài tử Thần điêu đại hiệp từng chia sẻ bị suy dinh dưỡng, sức khỏe sa sút, dễ bị mệt tim khi làm việc quá lâu vì giảm cân không khoa học chỉ trong thời gian ngắn. Đến nay, anh vẫn thể phục hồi cân nặng. Từng có thời điểm số cân của nam diễn viên chỉ nhỉnh hơn 60 kg.

Dù vậy, trên mạng xã hội, khán giả vẫn bình phẩm không hay về ngoại hình của Huỳnh Hiểu Minh.

Vào vai anh thợ sửa ống nước trong bộ phim Nhiệt đới vãng sự, Bành Vu Yến giảm hơn 15 kg, đến nỗi ngoại hình gầy rộc, xương sống lưng lộ rõ.

Trong trường hợp của Doãn Chính hay Lương Sâm, việc gặp vấn đề sức khỏe khiến họ chấp nhận có một ngoại hình khác lạ với số đông ngôi sao trong showbiz.

"Vì áp lực mà tóc tôi rụng dần. Tôi đã cạo trọc, nhưng tôi phát hiện ra khi tóc mọc lại chỉ toàn là tóc bạc. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nên quyết định cạo trọc lần nữa", Lương Sâm không kìm được nước mắt khi chia sẻ về vấn đề sức khỏe đang mắc phải.

Theo Tân Hoa Xã, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Họ đã và đang trải qua các phẫu thuật thẩm mỹ, giữ gìn nhan sắc để bảo vệ hình ảnh. Người hâm mộ của nghệ sĩ hầu hết vẫn còn trẻ và chịu nhiều ảnh hưởng từ vẻ bề ngoài của thần tượng trong và ngoài nước.

Vì chính các ngôi sao là người khởi đầu hoặc đẩy cao tiêu chuẩn về cái đẹp, nên người mộ tin rằng nghệ sĩ cho dù là nam hay nữ buộc phải có ngoại hình ưu tú hơn người thường, đáp ứng tiêu chuẩn cái đẹp của thời đại.

Tân Hoa Xã nhận định theo đuổi việc làm đẹp không phải xấu, nhưng áp đặt tiêu chuẩn nhất định lên người khác lại vấn đề tiêu cực. Người nổi tiếng có trách nhiệm giữ gìn bản thân với một chuẩn mực đạo đức cao, thiết lập hình mẫu khỏe mạnh, tích cực nhưng không nghĩa vụ phải sống theo áp đặt ngoại hình từ công chúng.