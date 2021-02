Huyền thoại Paul McCartney kể lại sự nghiệp qua tuyển tập bài hát

Cựu thành viên nhóm Beatles Paul McCartney chuẩn bị ra mắt một tuyển tập lời từ 154 bài hát của ông. Tác phẩm này được miêu tả là “bức chân dung tự họa” về sự nghiệp của ông.

Được mở đầu bằng "những sáng tác đầu tiên từ thời niên thiếu", tuyển tập này có tên THE LYRICS: 1956 to the Present, sẽ được phát hành vào ngày 2/11.

Paul McCartney, nhà soạn nhạc, ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar bass của ban nhạc Anh huyền thoại Beatles cho biết những lời hát này "trải khắp cuộc đời tôi" và có "mục đích giống như một cuốn nhật ký".

Tuyển tập là câu chuyện bằng lời hát về cuộc đời và sự nghiệp của Paul McCartney. Ảnh: Amazon.

Nghệ sĩ 78 tuổi chia sẻ thêm về quyết định ra mắt tuyển tập: “Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi có muốn viết một cuốn tự truyện hay không. Nhưng tôi chưa rõ thời điểm làm điều đó. Tôi biết là một số người, khi đến một độ tuổi nào đó, họ thích viết nhật ký để nhớ lại những sự kiện hàng ngày trong quá khứ, tôi không có cuốn sổ nào như vậy. Nhưng có một điều mà tôi luôn cố gắng làm, dù ở nhà hay trên đường phố, là nghĩ và viết những bài hát mới”.

Liveright Publishing Corporation, đơn vị xuất bản cuốn THE LYRICS: 1956 to the Present, thông tin rằng qua tuyển tập này, Paul muốn kể lại cuộc đời và nghệ thuật của mình bằng 154 bài hát được viết xuyên suốt sự nghiệp.

Các bài hát này bao gồm những sáng tác của ông từ khi còn là một cậu bé, bài hát của nhóm Beatles, ban nhạc Wings, nhiều album solo của ông và những nhạc phẩm hiện tại.

Ảnh: Mary McCartney

Tác phẩm này cũng giới thiệu hoàn cảnh truyền cảm hứng cho lời bài hát, những con người và địa điểm đã khơi gợi cảm xúc cùng điều Paul nghĩ về điều đó vào thời điểm hiện tại.

Tuyển tập mới cũng giới thiệu nhiều tài liệu từ kho lưu trữ cá nhân của Paul, chẳng hạn như bản nháp, thư từ và những bức ảnh chưa được công bố trước đây.

Paul nói thêm: "Tôi hy vọng rằng những gì tôi đã viết sẽ cho mọi người hiểu thêm về các bài hát và cuộc sống của tôi, những chi tiết mà họ chưa từng thấy trước đây. Tôi đang cố gắng truyền đạt một điều gì đó về cách âm nhạc được sáng tạo và ý nghĩa của nó đối với tôi. Tôi cũng hy vọng những điều này có thể có ý nghĩa với những người khác".