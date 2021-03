Huyền thoại người Bỉ thay đổi cuộc đời nhờ chiếc váy quấn kinh điển

Váy quấn là biểu tượng thời trang những năm 1970, giúp Diane von Furstenberg trở thành nhà thiết kế được nhiều người biết đến.

Khi nhắc đến Diane von Furstenberg, giới mộ điệu luôn nhớ về hình ảnh chiếc váy quấn kinh điển, tôn đường cong của người phụ nữ. Sau hơn 16 năm thành lập thương hiệu, nhà thiết kế (NTK) người Bỉ là một trong những nhân vật nổi tiếng toàn thế giới.

Với vai trò chủ tịch Hiệp hội Nhà thiết kế Thời trang của Mỹ, von Furstenberg cùng các thành viên góp phần trong việc tìm kiếm, hỗ trợ những tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành thời trang thế giới.

Nhà thiết kế Diane von Furstenberg. Ảnh: Fox News.

Chân dung Diane von Furstenberg

Diane von Furstenberg sinh năm 1946 tại Brussels, (Bỉ) trong gia đình khá giả với bố mẹ là người Do Thái. Bà từng học tại Thụy Sỹ, Tây Ban Nha và Anh. Năm 1965, bà theo học tại Đại học Madrid, nhưng một năm sau chuyển sang trường Geneva ở Thụy Sỹ.

Sau đó, bà chuyển đến Paris (Pháp) để làm công việc trợ lý cho một nhiếp ảnh gia thời trang. Diane von Furstenberg tiếp tục dời đến Italy sinh sống và trở thành thợ học việc trong xưởng dệt của Angelo Ferretti - nơi bà bắt đầu tìm hiểu về vải sợi, cắt vải và màu sắc.

Cuộc đời von Furstenberg thay đổi khi bà gặp gỡ Hoàng tử Egon von Furstenberg, con trai lớn của hoàng tử nước Đức - người thừa kế của tập đoàn xe hơi Fiat. Họ kết hôn năm 1969 và có hai con - Hoàng tử Alexander và Công chúa Tatiana. Sau đó, bà trở thành Công nương Diane von Furstenberg của nước Đức.

Sau khi ly hôn năm 1972, von Furstenberg vẫn giữ họ của chồng cũ trong tên riêng. Năm 2001, nhà thiết kế người Bỉ tái hôn cùng "ông trùm" ngành truyền thông Mỹ - Barry Diller.

Diane von Furstenberg và Hoàng tử Egon von Furstenberg. Ảnh: ELLE.

Trở thành huyền thoại nhờ chiếc váy quấn

Năm 1969, Diane von Furstenberg cùng chồng chuyển đến New York (Mỹ) sinh sống. Sau đó, nhà thiết kế gốc Bỉ cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên với chiếc đầm dệt kim thanh lịch. Những thiết kế đầu tiên của bà gây chú ý bởi tinh thần tối giản, nữ tính và mang đầy tính tiện dụng cho người phụ nữ.

Với sự giúp đỡ của bạn bè và doanh nhân Richard Conrad cùng 30.000 USD vay mượn từ cha, bà mở cửa hàng riêng trên đại lộ Seventh Avenue ở Manhattan, Mỹ.

"Thời điểm tôi sắp trở thành vợ của Egon, tôi quyết tâm phải có sự nghiệp cho riêng mình. Tôi muốn khẳng định bản thân, không phải là một nguời phụ nữ bé nhỏ'', nhà thiết kế cho hay.

Tại New York, bà có cơ duyên gặp gỡ biên tập viên thời trang Diana Vrreland của tạp chí Vogue. Chính cuộc gặp định mệnh đã khiến tên tuổi của von Furstenberg được xuất hiện trong danh sách các nhà thiết kế của Tuần lễ thời trang New York và giúp bà phát triển trên con đường kinh doanh thời trang.

Diane von Furstenberg thời trẻ trong thiết kế váy quấn huyền thoại của chính mình. Ảnh: Vogue, Harper's Bazaar.

May mắn mỉm cười với Diane von Furstenberg khi bà ra mắt chiếc váy làm bằng vải jersey giống như mảnh vải lớn quấn quanh cơ thể người mặc với kiểu dáng đặc trưng hai vạt đan chéo, tạo thành cổ chữ V và nút thắt ở vòng eo.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế, cảm hứng cho chiếc váy quấn đến từ một lần nhìn thấy Julie Nixon Eisenhower - con gái Tổng thống Nixon - mặc chiếc áo quấn phối váy trên sóng truyền hình. Từ đó, bà biết rằng việc kết hợp hai thiết kế với nhau sẽ tạo nên bộ trang phục mới cho phụ nữ.

Món đồ này tôn vinh đường cong trên cơ thể với phần cổ chữ V cùng dây thắt ngang hông giúp người mặc trở nên gợi cảm hơn trong mắt đối phương. Mẫu váy nổi lên như một hiện tượng trong giới thời trang và phụ nữ có thể mặc đi làm lẫn dự tiệc.

Thiết kế đã tạo nên cuộc cách mạng cho trang phục nữ giới, tượng trưng cho sự nữ quyền và độc lập trong những quyết định của bản thân. Trong vòng hai năm, Diane von Furstenberg bán hơn 1 triệu sản phẩm và trở thành gương mặt trên trang bìa của tạp chí Newsweek, cũng như biểu tượng thời trang ở thập niên 1970.

Không chỉ ảnh hưởng đến ngành thời trang, váy quấn còn là biểu tượng của làng giải trí thế giới. Thiết kế từng được Jerry Hall khoác lên sàn catwalk hay diễn viên Cybill Shepherd mặc trong bộ phim Taxi Driver và hình ảnh Amy Adams trong Amercan Hustle.

Diane von Furstenberg chia sẻ trên Vogue: "Chiếc váy quấn giúp tôi trở thành hình mẫu mà bản thân mong ước, khuyến khích những người phụ nữ khác vươn lên làm chủ cuộc sống của chính mình. Bản thân tôi không ngờ chiếc váy lại thành công đến vậy. Ban đầu, tôi làm ra nó chỉ để phục vụ nhu cầu ăn mặc cá nhân, nào ngờ đó lại là món đồ mà phái đẹp mong muốn sở hữu".

Tờ Business of Fashion từng nhận định váy quấn của Diane von Furstenberg mang đến tinh thần tự do, phóng khoáng cho những người phụ nữ ở thập niên 1970.

Show diễn thời trang Xuân - Hè 2016 với thiết kế váy quấn được làm mới bằng màu sắc nổi bật. Ảnh: Pop Sugar.

Thành tựu trọn đời mang tên Diane von Furstenberg

Năm 2005, Diane von Furstenberg nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" do Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Mỹ trao tặng. Một năm sau, bà được bầu làm chủ tịch hiệp hội và giữ cương vị này cho đến ngày nay.

Năm 2010, bà thành lập giải thưởng DVF nhằm tôn vinh và tài trợ cho những người phụ nữ có tài năng lãnh đạo, nghị lực và lòng can đảm khi làm các công việc việc có ý nghĩa cho xã hội.

Năm 2012, von Furstenberg được tạp chí Forbes vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất làng thời trang. Đầu năm 2014, triển lãm "Diane von Furstenberg: Hành trình của một chiếc váy" diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Los Angeles nhằm tôn vinh thiết kế huyền thoại.

Diane von Furstenberg quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ cho phụ nữ thông qua các hoạt động từ thiện. Bà không chỉ là biểu tượng thời trang, mà còn là người truyền cảm hứng sống với quan điểm "Trong mọi tình huống, tôi luôn tìm kiếm ánh sáng, đi theo và ít nhớ đến ký ức đau buồn".

Bà còn nằm trong ban lãnh đạo của Vital Voices - tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc ủng hộ và giúp đỡ phụ nữ xây dựng sự nghiệp độc lập. Diane von Furstenberg cho rằng một người hiện đại cần phải có tầm nhìn rõ ràng, lòng dũng cảm và khả năng thuyết phục.

Bên cạnh các hoạt động về thời trang, nhà thiết kế người Bỉ còn là tác giả của nhiều cuốn sách về phong cách sống được yêu thích như How to Become a More Attractive, Confident and Sensual Woman, Beds, The Table hay The Bath…