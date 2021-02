Nam diễn viên gạo cội qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết chưa được gia đình công bố.

Ngày 5/2, CNN đưa tin huyền thoại điện ảnh Christopher Plummer qua đời tại nhà riêng ở Connecticut, Mỹ, hưởng thọ 92 tuổi. Quản lý của nam diễn viên xác nhận thông tin với báo chí.

"Chris là người đàn ông phi thường, được đồng nghiệp yêu mến vì làm nghề nghiêm túc, hài hước và có cách cư xử tuyệt vời", Lou Pitt, quản lý đồng thời là bạn thân lâu năm của nam diễn viên nói với CNN.

"Ông là bảo vật quốc gia. Thông qua nghệ thuật, ông chạm đến trái tim của nhiều người. Cuộc đời huyền thoại của ông ấy sẽ trường tồn đến mai sau", Lou Pitt nói thêm.

Christopher Plummer qua đời tại nhà riêng.

Tại Hollywood, Christopher Plummer được biết đến là "người đàn ông có giọng nói thanh lịch" khi đóng vở nhạc kịch The Sound of Music cùng minh tinh Julie Andrews.

Năm 2010, diễn viên huyền thoại giành được giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Beginners. Năm 2018, ông tiếp tục được đề cử trong phim All the Money in the World.

Năm 2019, ở độ tuổi hơn 80, ông vẫn có vai diễn đáng nhớ trong Knives Out (phim có sự tham gia của Daniel Craig, Chris Evans và Ana de Armas).

Một số vai diễn đáng nhớ khác của nam diễn viên là người đưa tin Mike Wallace trong The Insider, vị tướng Klingon trong Star Trek VI: The Undiscovered Country, lồng tiếng cho nhân vật phản diện trong phim hoạt hình Up.

Ngoài giải Oscar, huyền thoại điện ảnh từng đoạt giải Tony cho hai tác phẩm Cyrano và Barrymore. Plummer cũng giành giải Emmy cho mini series The Moneychangers.