Huyền thoại cơ bắp Sylvester Stallone tham gia ‘Biệt đội Cảm tử’

Ngôi sao hành động 74 tuổi sẽ tái ngộ đạo diễn James Gunn qua dự án “The Suicide Squad”.

Digital Spy đưa tin Sylvester Stallone, huyền thoại của dòng phim hành động cơ bắp, sẽ tái ngộ đạo diễn James Gunn qua dự án The Suicide Squad.

The Suicide Squad là phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC với sự góp mặt của các tên tuổi Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena, Peter Capaldi và nhiều gương mặt khác.

Ngày 15/11, James Gunn thông báo về vai diễn của Sylvester Stallone trong The Suicide Squad qua một bài đăng trên Instagram. Vị đạo diễn đăng bức ảnh chụp cùng nam diễn viên gạo cội, bày tỏ sự háo hức khi được làm phim cùng ông thêm một lần nữa.

Bức ảnh chụp cùng Sylvester Stallone được James Gunn chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

“Tôi luôn yêu thích làm việc cùng Sylvester Stallone, và những gì diễn ra trên phim trường The Suicide Squad hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù Sly được tôn vinh thành siêu sao điện ảnh, phần lớn công chúng không biết ông ấy tuyệt vời đến mức nào”, phần mô tả đi kèm ảnh viết.

Sylvester Stallone cũng lên Instagram và chia sẻ với khán giả về vai diễn mới: “Được làm việc với James Gunn và dự án đáng kinh ngạc của cậu ấy góp phần biến 2020 trở thành một năm tuyệt vời. Tôi may mắn khi được vây quanh bởi những tài năng như thế!”.

Trước The Suicide Squad, Sylvester Stallone từng xuất hiện trong bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 2 do James Gunn đạo diễn qua một vai diễn khách mời (cameo). Phim là tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Hồi đầu tuần, James Gunn thông báo Robert Patrick, Jennifer Holland, Chris Conrad và Danielle Brooks sẽ xuất hiện trong mini-series ngoại truyện về nhân vật Peacemaker do John Cena thủ vai. Peacemaker thuộc Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC và dự kiến được phát hành trên nền tảng xem video trực tuyến HBO Max vào năm sau.