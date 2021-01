Huyền thoại bóng bầu dục từ chối Huân chương Tự do của ông Trump

Huấn luyện viên trưởng Bill Belichick của đội bóng bầu dục New England Patriots hôm 11/1 thông báo rằng ông đã từ chối nhận Huân chương Tự do Tổng thống do ông Trump trao tặng.

Cụ thể, một quan chức Nhà Trắng nói với CBS News rằng ông Trump dự kiến trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho ông Bill Belichick trong tuần cuối tại chức. Tuy nhiên, vào ngày 11/1, huấn luyện viên 68 tuổi thông báo rằng ông đã từ chối danh hiệu trên. Nguyên nhân xuất phát từ vụ bạo động ở Điện Capitol làm 5 người tử vong hôm 6/1. Huấn luyện viên trưởng Bill Belichick của New England Patriots. Ảnh: Getty. Ông Belichick cho biết trong một thông cáo rằng bản thân "rất tự hào" khi có cơ hội nhận Huân chương Tự do Tổng thống. Nhưng vụ bạo loạn tại trụ sở quốc hội được cho là kích động bởi ông Trump đã khiến vị chiến lược gia 68 tuổi đổi ý, theo ESPN. "Sau những sự kiện bi thảm xảy ra vào tuần trước, tôi quyết định sẽ không nhận giải thưởng nữa", huấn luyện viên trưởng của New England Patriots nói. "Trên hết, tôi là một công dân Mỹ luôn hết mực tôn trọng nền dân chủ, tự do và các giá trị của đất nước này". Ông Belichick là huấn luyện viên huyền thoại trong làng bóng bầu dục Mỹ. Ông đã dẫn dắt New England Patriots giành 6 danh hiệu Super Bowls. Tổng thống Trump đánh giá cao huấn luyện viên Belichick và coi ông là bạn. Vào giữa năm 2020, người đứng đầu Nhà Trắng thậm chí còn đùa rằng ông sẽ tìm kiếm lời khuyên quân sự từ vị chiến lược gia 68 tuổi. Vào ngày 11/1, ông Trump đã thừa nhận với Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy rằng ông có một phần trách nhiệm trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol, theo Fox News. Ngày 6/1, ông Trump đã đưa ra những thông điệp được cho là "kích động bạo loạn" chỉ vài giờ trước phiên họp chung của quốc hội nhằm xác định tổng thống hợp hiến. Bạo loạn xảy ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với đám đông ủng hộ rằng ông sẽ "không bao giờ nhượng bộ", đồng thời lặp lại cáo buộc sai sự thật về gian lận bầu cử và khẳng định mình đã thắng cử. Vụ hỗn loạn đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát Điện Capitol. Vào ngày 11/1, các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã cố gắng thuyết phục đồng nghiệp đảng Cộng hòa về việc sớm trình nghị quyết giục ông Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 ra tranh luận ở toàn thể Hạ viện. Phe Cộng hòa đã chặn kế hoạch này. Cùng ngày, phe Dân chủ tại Hạ viện đã trình thêm nghị quyết đòi luận tội lần hai đối với ông Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng bị cáo buộc "kích động bạo loạn", dẫn đến biểu tình bạo lực ở Điện Capitol hôm 6/1. Theo New York Times, tính đến sáng 11/1 (giờ địa phương), ít nhất 210 trong tổng số 222 đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã ký vào nghị quyết đề nghị luận tội Tổng thống Trump.