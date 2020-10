Huyền thoại 007 Sean Connery qua đời ở tuổi 90

Nam diễn viên Sean Connery, huyền thoại màn bạc gắn liền với vai diễn James Bond của loạt phim “007”, đã qua đời ở tuổi 90.

Ngày 31/10, BBC đưa tin nam diễn viên Sean Connery đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Ông là huyền thoại màn bạc, được biết đến là nam diễn viên đầu tiên thủ vai điệp viên hào hoa James Bond trên màn ảnh rộng. Tin tức được thân nhân của nam diễn viên thông báo với BBC.

Theo thông tin từ Deadline, nam diễn viên ra đi thanh thản tại quần đảo Bahamas do tuổi già sức yếu.



Nam diễn viên Sean Connery nổi tiếng với vai James Bond của loạt phim 007. Ảnh: Outnow.

Sean Connery đã bảy lần thủ vai 007 trên màn ảnh từ năm 1962 tới năm 1983 với Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever và Never Say Never Again.

Trong các cậu bầu chọn của người hâm mộ, Connery thường được coi là hình mẫu James Bond hoàn hảo nhất trên màn ảnh, đứng trên Roger Moore, Pierce Brosnan hay Daniel Craig.

Bên cạnh James Bond, tên tuổi Sean Connery còn gắn liền với thành công của các bộ phim Murder on the Orient Express (1974), Highlander (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), The Hunt for Red October (1990), The Rock (1996)...

Trong sự nghiệp, nam diễn viên người Scotland từng giành giải Oscar năm 1988 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim The Untouchables (1987). Vai diễn cuối cùng trong phim điện ảnh của Sean Connery là Allan Quatermain trong The League of Extraordinary Gentlemen (2003) khi tài tử đã 73 tuổi. Sau đó, ông từ chối xuất hiện trước ống kính và chỉ còn tham gia một số dự án trong vai trò lồng tiếng.

Xuyên suốt sự nghiệp Sean Connery đã góp mặt trong 94 dự án điện ảnh lớn nhỏ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Tháng 9 năm nay, nam diễn viên vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90.

Sean Connery bên cạnh người vợ thứ hai Micheline Roquebrune tại một sự kiện văn hóa vào năm 2004. Ảnh: Guardian.

Về đời tư, Sean Connery kết hôn với nữ diễn viên Diane Cilento vào năm 1962. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm. Đến năm 1975, ông kết hôn với họa sĩ Micheline Roquebrune và sống với bà cho tới cuối đời. Ông có với vợ cũ một người con trai là nam diễn viên Jason Connery và một cháu trai.