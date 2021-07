1. Huyện nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Tương Dương (Nghệ An)

Dương Minh Châu (Tây Ninh)

Châu Thành (Kiên Giang) Tương Dương là huyện miền núi phía tây tỉnh Nghệ An. Theo Cổng TTĐT huyện Tương Dương, đây chính là huyện có diện tích lớn nhất cả nước, với tổng diện tích tự nhiên gần 2.812 km2. Huyện Tương Dương hiện có thị trấn Thạch Giám cùng 16 xã: Mai Sơn, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Yên Tĩnh, Nga My, Xiêng My, Lưỡng Minh, Yên Hòa, Yên Na, Lưu Kiền, Xá Lượng, Tam Thái, Tam Đình, Yên Thắng, Tam Quang, Tam Hợp. Ảnh: Sách Nguyễn/Báo Nghệ An.