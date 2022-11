Huyền My dắt chó Poodle lên sàn diễn và loạt khoảnh khắc khó quên

Mở màn bộ sưu tập Be your queen của nhà thiết kế Ngô Diễm Hương, Á hậu Huyền My dắt chó Poodle lên sàn catwalk. Khoảnh khắc chú chó nhỏ xuất hiện, khán giả tỏ ra thích thú. Việc để các chú chó lên sàn diễn không còn mới mẻ. Trước đó, vào năm 2018, show diễn của thương hiệu Tod có cảnh nhiều người mẫu catwalk với chó. Ảnh: Multimedia.