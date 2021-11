Huyện Mê Linh có bí thư mới

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa được điều động giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 4/11, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (trái) nhận quyết định điều động. Ảnh: HNP.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá ông Nguyễn Thanh Liêm là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương, có thời gian công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhận cương vị công tác mới, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ông Liêm sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, sớm đưa Mê Linh trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Tân Bí thư Huyện ủy cùng các lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Liêm cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo TP. Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND TP và nhân dân huyện Mê Linh giao phó.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (41 tuổi), trước đó là Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc. Ông nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội từ tháng 8/2020.

Vị trí Bí thư Huyện ủy Mê Linh được bỏ trống gần 3 tháng sau khi Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Đỗ Đình Hồng, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020- 2025, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.