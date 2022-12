Huyện đảo Lý Sơn bị cô lập nhiều ngày

Liên tục 4 ngày qua, thời tiết biển động liên tục, gió cấp 6, giật cấp 7 khiến hơn 4.000 hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn bị cô lập. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ và huyện đảo Lý Sơn buộc phải tạm ngừng hoạt động hàng loạt tàu cao tốc và các tàu vận chuyển hàng hóa trên tuyến vận tải biển này.

Hiện, giá thực phẩm rau xanh, thịt, cá ở huyện đảo bắt đầu tăng giá; người dân huyện đảo không thể đưa hàng hóa nông sản vào đất liền tiêu thụ được.

Trao đổi với Zing sáng 15/12, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay sóng lớn gây biển động liên tục đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân địa phương. Nhiều cán bộ lẫn người dân không thể di chuyển ra - vào đảo.

"Trường hợp nào cấp cứu phải chuyển lên tuyến trên thì người dân đành phải thuê tàu cao tốc với giá đắt đỏ từ 22 đến 24 triệu đồng/chuyến từ đảo Lý Sơn vào đất liền", bà Hương nói.

Lãnh đạo Ban quản lý Cảng Sa Kỳ cho biết thêm ảnh hưởng đợt không khí lạnh, biển động kéo dài khiến đảo Lý Sơn cô lập hoàn toàn từ ngày 12/12 đến nay. Dự kiến từ ngày 16 đến 25/12, đợt không khí lạnh mới tiếp tục gây sóng lớn, biển động ở khu vực.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.